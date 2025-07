Comlurb promove ação integrada para remoção de lixo de maré, na Ilha do Governador, neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Comlurb vai atuar com 75 garis e 11 fiscais de serviço – Divulgação

A Comlurb preparou para este sábado (26/7), a partir das 7h, uma ação integrada especial para remoção de lixo de maré na Ilha do Governador. A Companhia vai atuar com 75 garis e 11 fiscais de serviço, no trecho entre o corredor esportivo e o manguezal, margeando a Avenida do Magistério. A intervenção vai abranger o trecho que vai do ponto final do ônibus 696 até o campo do Verzul FA.

Entre veículos e equipamentos, a Comlurb vai atuar com quatro caminhões basculantes, um poliguindaste, uma pá mecânica e 20 cestos usados na limpeza de praia.