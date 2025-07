Comlurb lança operação Feira Limpa para coleta e gestão de resíduos da Feira da Glória – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Operação prevê instalação de 150 contêineres para o descarte correto do lixo

A Comlurb lança neste domingo (27/07) a Feira Limpa, uma megaoperação para coleta e gestão dos resíduos gerados pela Feira da Glória, realizada sempre neste dia da semana no bairro. A operação será permanente durante todo o período do evento. A Companhia manterá uma base no local, com uma caixa compactadora para servir como estação de transbordo dos resíduos gerados, agilizando o serviço de remoção. Serão implantados em diferentes pontos do evento, inclusive na Praça Paris, onde funciona agora a parte gastronômica da feira, 150 contêineres para que os expositores e frequentadores façam o descarte correto do lixo.

As ações vão além do trabalho de rotina de limpeza das feiras livres da cidade já realizado pela Comlurb no final dos eventos, que inclui varrição em toda a extensão e no entorno, além de lavagem hidráulica com água de reuso. A Companhia pede a colaboração dos feirantes para que os resíduos sejam acondicionados corretamente nos contêineres ou em sacos plásticos para facilitar o trabalho dos garis e agilizar ainda mais o serviço de limpeza e a entrega dos locais para moradores da área.