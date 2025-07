Centro e bairros adjacentes terão interdições para corrida neste domingo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio informa que, neste domingo (27/7), será realizada a Corrida BP Choque na região do Centro e bairros adjacentes da cidade, com início previsto para 6h. A fim de viabilizar a prova e garantir a segurança dos participantes, serão necessárias diversas intervenções viárias, com bloqueios temporários em vias da região. Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) vão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

Interdições

Das 6h às 11h:

– Rua Frei Caneca, nos trechos entre:

Rua de Santana e Viaduto Trinta e Um de Março

Rua Doutor Lagden e Rua Aníbal Benévolo

Rua Visconde de Pirassununga e Praça Reverendo Álvaro Reis

– Rua do Riachuelo, entre Rua Frei Caneca e Avenida Henrique Valadares

– Túnel Martins de Sá, toda a extensão

– Rua Aníbal Benévolo, entre Rua Frei Caneca e Rua Senhor de Matosinhos

– Rua Senhor de Matosinhos, entre Rua Aníbal Benévolo e Rua Visconde de Pirassununga

– Rua Visconde de Pirassununga, entre Rua Santa Maria e Rua Frei Caneca

– Avenida Salvador de Sá, entre Rua Frei Caneca e Praça Reverendo Álvaro Reis

– Entroncamento de acesso da Rua Frei Caneca ao Viaduto Trinta e Um de Março

– Rua Benedito Hipólito, entre:

Rua Carmo Neto e Avenida Marquês de Sapucaí

Rua Marquês de Pombal e Rua de Santana

– Rua Carmo Neto, entre Avenida Presidente Vargas e Rua Benedito Hipólito

– Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, entre Rua Carmo Neto e Rua de Santana

– Rua de Santana, meia pista, entre Avenida Presidente Vargas e Rua Benedito Hipólito

– Rua Marquês de Pombal, toda a extensão

– Rua Estácio de Sá, entre Rua Hélio Beltrão e Rua Frei Caneca

– Rua Afonso Cavalcanti, entre Rua Amoroso Lima e Rua Carmo Neto

– Entroncamento de acesso do Viaduto Trinta e Um de Março à Av. Salvador de Sá

– Entroncamento da pista central para a lateral do Viaduto Trinta e Um de Março, sentido Rua Benedito Hipólito

– Rua Eleone de Almeida, entre bifurcação para a Rua Frei Caneca e sentido Túnel Martins de Sá

– Rua José de Alencar, entre Rua Dom Pedro de Mascarenhas e Rua Paula Matos

– Entroncamento de acesso ao Túnel Martins de Sá

– Rua Paula Matos, entre Rua José de Alencar e Rua Frei Caneca

– Entroncamento da Avenida Presidente Vargas, pista central para lateral, em frente aos Correios

– Rua do Catumbi, entre Rua Doutor Ladgen e Rua Frei Caneca

– Rua Carolina Reidner, entre Rua João Ventura e Rua Frei Caneca

Proibição de estacionamento

Em todas as vias interditadas ao evento, das 21h de sábado (26/7) às 12h de domingo (27/7).

Inversão de sentido da via

Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, no sábado, das 6h às 11h, será sentido Rua Afonso Cavalcanti à Avenida Presidente Vargas.

Rotas alternativas para acesso à Zona Sul

Devido aos fechamentos da Rua Benedito Hipólito e da Rua Frei Caneca, motoristas devem ficar atentos e planejar seus deslocamentos com antecedência. Para quem precisa seguir em direção à Zona Sul, confira abaixo as rotas alternativas recomendadas:

– Túnel Rebouças

– Via Santo Cristo/Centro/Catumbi:

Siga pelo Viaduto de São Pedro/São Paulo (Santo Cristo) >> Acesse o Viaduto São Sebastião >> Continue pelo Viaduto 31 de Março em direção ao Túnel Santa Bárbara (sentido Zona Sul).

– Via Avenida Presidente Vargas:

Utilize a pista lateral da Avenida Presidente Vargas (sentido Praça da Bandeira) >> Contorne a Praça Noronha dos Santos >> Em seguida, acesse o Viaduto de São Pedro/São Paulo, Viaduto São Sebastião e o Viaduto 31 de Março.

– Via Rua Itapirú:

Siga pela Rua Dr. Agra, depois Rua Eleone de Almeida >> Contorne sob o Viaduto 31 de Março >> Continue pela Rua Frei Caneca e Rua Dr. Lagden, até acessar o sentido Zona Sul.

Recomendações importantes

– Respeite os locais e horários de proibição de estacionamento

– Dê preferência ao transporte público

– Evite circular de carro pela região onde ocorrerá o evento

– Para a segurança de todos, os pedestres só devem fazer a travessia das vias nos locais sinalizados