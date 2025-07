Agência Minas Gerais | Nota à imprensa

O Governo de Minas comunica oficialmente o desligamento do secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, do cargo, após três anos à frente da pasta. Servidor de carreira, Igor ajudou a implementar programas pioneiros da atual gestão, contribuindo para aprimorar a qualidade da educação em Minas Gerais.

O governador Romeu Zema agradece o empenho do secretário e de sua gestão ao liderar políticas para melhorar a infraestrutura das escolas, os índices educacionais e as oportunidades ofertadas aos alunos e servidores.

“Por ter sido professor e diretor de escola na rede estadual, ele trouxe a visão de quem entende as necessidades da educação na ponta. Foi com a sua colaboração que chegamos ao topo do ranking de alfabetização do país, ampliamos a política de intercâmbio para todas as escolas de Minas, com o Passaporte Mineiro do Conhecimento, e lideramos a formação profissional de jovens no Brasil com o Programa Trilhas de Futuro”, disse o governador.

Já o vice-governador Mateus Simões ressaltou os investimentos estruturais, a criação de novas práticas pedagógicas e a valorização dos servidores nos últimos anos. “Reformamos centenas de prédios escolares, incluindo construções históricas; nomeamos milhares de novos docentes e servidores, e reforçamos a preparação para o Enem”, disse o vice-governador.

Igor de Alvarenga é professor efetivo do Estado de Minas Gerais, tendo atuado como vice-diretor e diretor de escola pública na rede estadual de ensino. Na atual gestão, exerceu o cargo de subsecretário de Articulação Educacional, entre 2019 e 2022. Na sequência, assumiu o posto máximo da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG).

A saída de Igor de Alvarenga será concluída na próxima semana. Ele continuará atuando dentro do Governo de Minas, colaborando para a efetivação de políticas educacionais de qualidade.

Também na semana que vem, será nomeado o novo secretário de Educação, Rossieli Soares, que vai dar continuidade às políticas públicas bem-avaliadas implementadas pela SEE-MG nos últimos anos. Mestre em Gestão e Avaliação Educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Rossieli foi ministro da Educação e secretário de Educação Básica entre maio de 2016 e dezembro de 2018, além de secretário estadual de Educação do Pará, de São Paulo e do Amazonas. Informações sobre sua posse serão divulgadas em momento oportuno.