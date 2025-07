63 Guarda-Vidas Temporários concluem formação em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A manhã desta sexta-feira, 25, foi de celebração para 63 integrantes que concluíram o curso de formação para Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário (AGVT). A formatura dos aprovados aconteceu na sede da OAB e reuniu autoridades civis e militares, representantes do Executivo e do Legislativo, além de familiares e amigos dos formandos. Duas mulheres estão entre os concluintes.

A partir da próxima segunda-feira, 28, os primeiros 50 GVTs já serão convocados. Ubatuba é a primeira cidade entre os 14 municípios do litoral paulista a adotar o modelo de contratação com duração de até 10 meses — um avanço em relação aos contratos anteriores de apenas três meses. O novo formato prevê um vínculo inicial de 150 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 150 dias, conforme a necessidade operacional.

Antes da formatura, os candidatos passaram por teste de aptidão física com corrida e natação, além de três semanas de treinamento teórico e prático, com carga horária diária de seis horas e dois estágios operacionais nos finais de semana.

Durante a cerimônia, o orador da turma, Gustavo Leão, comentou um pouco sobre a perspectiva dos participantes. “Durante essas três semanas de curso, enfrentamos muito mais do que técnicas, enfrentamos o nosso próprio limite. Ser guarda-vidas é estar pronto para entrar no mar quando todos correm dele, é ter a coragem no olhar e a calma no coração”, declarou.

O presidente da Câmara Municipal, Gady Gonzales, também falou durante a solenidade, relembrando sua experiência como GVT há cerca de 20 anos. “Eu sei a importância de você estar na areia da praia, ralando no sol, na chuva, no frio. Porque cada dia que você pensa que não vai ter um salvamento, é o dia em que você tem que entrar no mar para fazer o resgate”, afirmou.

Já vice-prefeito, Custódio Barreto, também comentou um pouco sobre a importância da formação dentro da carreira militar, compartilhando episódios pessoais e destacando que se trata de um investimento necessário para o município. “É um investimento caro, senhores, mas um investimento que traz um dividendo eterno. A prefeitura está investindo porque sabe o quão precioso é o trabalho dos senhores”, disse.

A prefeita Flávia Pascoal celebrou o avanço no tempo de contratação e garantiu o constante investimento da gestão com a segurança nas praias. “Nós vamos chegar aos doze meses. Ubatuba não é mais só temporada de verão. É o ano inteiro. Recebemos pessoas do Brasil e do mundo, e temos o dever de cuidar — primeiro dos moradores, mas também dos turistas”, pontuou.

O Tenente-Coronel Valdizar Nascimento, do Grupamento de Bombeiros Marítimos, destacou o pioneirismo do município. “Esse modelo de contratação por 10 meses representa inúmeras coisas. São postos de trabalho abertos, mais segurança ao município, e isso será replicado em todo o litoral. A senhora, prefeita, é pioneira nesse formato em todo o litoral paulista”, finalizou.