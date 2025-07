Samu garante assistência em saúde durante a Festa das Neves 2025

A cidade de João Pessoa celebra 440 anos no dia 5 de agosto e a Prefeitura da Capital preparou uma programação especial, que inicia neste domingo (27). Para os que vão aproveitar os festejos, a assistência em saúde será garantida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Entre os dias 27 de julho e 4 de agosto, no Parque Solon de Lucena, a assistência acontecerá a partir do trabalho de uma equipe com 13 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, coordenação e apoio, além de três veículos, sendo uma Unidade de Suporte Avançado de Vida (USA), uma Unidade de Suporte Básico de Vida (USB) e um Veículo de Intervenção Rápida e Apoio Logístico.

“Todo o efetivo que estará atuando é extra, ou seja, esses profissionais e ambulâncias não estão sendo retirados da assistência rotineira para prestar socorro na festa, então, quem estiver em casa e, porventura precisar do Samu, pode ligar no 192 que terá seu atendimento garantido, da mesma forma, que quem estiver na festa e precisar de assistência em saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estará lá com profissionais capacitados para atender”, destaca a coordenadora geral do Samu-JP, Lídia Holanda.

As ambulâncias estarão estrategicamente posicionadas atrás do palco principal, facilitando a remoção de pacientes, caso seja necessário. Além disso, no lado direito do palco, estará instalado o Posto Médico Avançado, onde atuarão oito profissionais que estarão disponíveis para atender as possíveis ocorrências que possam acontecer ao longo dos festejos. Junto ao posto médico, estará o Veículo de Intervenção Rápida e Apoio Logístico.

No dia do aniversário da cidade, 5 de agosto, a celebração acontecerá no Busto de Tamandaré. O local também contará com a assistência do Samu, por meio de 20 profissionais que atuarão em 13 veículos, sendo duas ambulâncias do tipo USA, duas ambulâncias do tipo USB e quatro duplas de motolâncias, além de Veículo de Intervenção Rápida (VIR).

Na Avenida Cabo Branco, próximo ao palco da festa, estarão localizadas uma USA, uma USB e a dupla de motolâncias Alfa. No cruzamento das Avenidas Epitácio Pessoa e Antônio Lira, no calçadão do Largo de Tambaú, estarão posicionadas duas duplas de motolâncias e, na Rua José Augusto Trindade, em Tambaú, estará uma Unidade de Suporte Avançado, uma Unidade de Suporte Básico e a dupla Delta de Motolâncias.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa inicia, neste domingo (27), a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festa-das-neves/.