Projeto ‘Sol Maior’ apresenta duo Chico Luís e Talles Ian nesta sexta-feira

A edição desta sexta-feira (25) do projeto ‘Sol Maior’ apresenta o duo formado pelo violonista Chico Luís e o saxofonista Talles Ian, com um show mesclando MPB, bossa nova e choro. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), o evento começa às 16h, no Hotel Globo, e segue até o pôr do sol, que é considerado um dos mais bonitos da capital paraibana.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, lembra que o projeto Sol Maior, realizado há quase 4 anos pela Prefeitura, foi criado para estimular a música independente de perfil instrumental em João Pessoa. Para esta iniciativa, são convidadas, normalmente, duplas que executam música instrumental e autoral.

“O Sol Maior é um momento de valorização dessa música independente na cidade. São músicos que estão desenvolvendo novas experiências artísticas e estéticas, e ali executam suas canções, autorais ou não, no momento em que as pessoas estão observando uma exposição de artes plásticas ou contemplando o pôr do sol no Hotel Globo”, comenta.

O artista Chico Luís ressalta o valor da iniciativa para a cidade. “É um evento importantíssimo, já que sempre reforça a importância da cultura em João Pessoa, principalmente quando é unida com o turismo”, disse. Para ele, participar do Sol Maior é uma forma de apresentar a arte para todos que estiverem no Hotel Globo. “Além de apreciar o pôr do sol, poderão curtir uma boa música”, complementa.

Durante a apresentação, a ideia do duo é fazer uma mistura de MPB, bossa nova e choro, sendo eclético e explorando as várias formas de interpretação. “⁠Espero conseguir tocar a alma de alguém, levando uma música de boa qualidade”, pontua.

O saxofonista Talles Ian afirma que o Sol Maior é uma boa iniciativa para valorizar os artistas locais. “Me sinto honrado em dar continuidade à arte e à cultura musical. Por isso, minhas expectativas são as melhores. Espero que tenhamos um ótimo público”, afirmou.