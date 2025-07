Programação semestral do Clube Ecológico da Melhor Idade “Roda Viva” será retomada no dia 5 de agosto no Parque da Biquinha

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), dará início, no dia 5 de agosto, das 9h às 11h30, à programação do segundo semestre do Clube Ecológico da Melhor Idade “Roda Viva”, no Parque da Biquinha.

Criado há mais de 13 anos, o projeto de Educação Ambiental da Sema tem como objetivo oferecer um lazer educativo em contato com a natureza para a terceira idade, estimulando o cuidado com o meio ambiente, o bem-estar e a qualidade de vida dos participantes.

Os encontros do “Roda Viva” ocorrem, semanalmente, às terças-feiras, das 9h às 11h30, no Parque da Biquinha. A cada semana, a Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal prepara atividades variadas adequadas ao público-alvo, como oficinas de arte e artesanato, cultivo de canteiros e hortas, observação de aves, jogos cooperativos, atividades lúdicas, música, dança circular, entre outras.

As vagas são limitadas e, por isso, os adultos acima de 60 anos interessados em fazer parte do grupo devem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (28), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3224-1997, ou diretamente no Parque da Biquinha, localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Emília.