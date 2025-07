Prefeitura instala alarmes em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, em parceria com as Secretarias de Mobilidade (Semob), Segurança Urbana (Sesu) e Saúde (SES), realiza a instalação de alarmes em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O objetivo é inibir invasões e furtos, ou qualquer outra ação que comprometa o funcionamento da unidade e o atendimento à população.

O monitoramento dos alarmes é feito pela Guarda Civil Municipal (GCM), que é acionada automaticamente em caso de disparo. O alerta é emitido diretamente no Centro de Controle Operacional Integrado (COOI) da Semob.

A primeira UBS a receber o equipamento foi a do bairro Lopes de Oliveira, sendo que, desde o dia 20 de maio, a instalação dos alarmes já contemplou mais de 90% do total de UBSs. Os aparelhos foram recebidos pelo Poder Público mediante parceria com a iniciativa privada e os trabalhos de instalação serão concluídos até agosto.

O sistema já tem surtido efeito, dando resultado positivo. “Por exemplo, houve acionamento de alarme nas UBSs Maria Eugênia e Lopes de Oliveira, em que um dos guardas municipais que atuam do CCOI, de imediato, acionou viatura da Corporação, que foi até os locais. Nos dois casos, os guardas vistoriaram os edifícios e identificaram que o barulho do alarme dispersou a tentativa de furto”, aponta o secretário da Semob, Carlos Eduardo Paschoini.

Mesmo com a operacionalização dos alarmes, a GCM mantém patrulhamentos preventivos, seja por meio de pontos fixos temporários ou rondas nos arredores das UBSs. Apenas nos seis primeiros meses de 2025, a Corporação realizou 74.051 patrulhamentos preventivos na cidade.

“Trata-se de uma ação integrada, em que o uso da tecnologia se soma à atuação da GCM. Vale destacar que a população também tem papel fundamental nesse processo, denunciando casos suspeitos, pelo telefone 153. A ação se complementa em outros pontos da cidade, com o videomonitoramento do sistema Smart Sampa Sorocaba”, destaca o secretário da Sesu, João Alberto Corrêa Maia.

Outras ações de segurança

A Administração Municipal também investe na ampliação da estrutura da GCM, em que 150 novos guardas civis realizam curso de formação profissional, o que resultará em ampliação do efetivo nas ruas a partir de agosto, com mais 100 GCMs e o restante até o fim do ano, trazendo impacto positivo para a segurança pública em toda a cidade.

Há ainda a “Operação Ferro-velho”, para combater casos de receptação e inibir furtos em todas as regiões da cidade, e a Operação Delegada, via convênio com o Governo do Estado para atuação de policiais militares, nos horários livres de escala de trabalho, atuando como agentes do serviço público municipal. Ao passo que as escolas ligadas à secretaria da Educação (Sedu) contam com vigias 24 horas, que acionam a GCM em caso de emergências.

E tem ainda o programa “HumanizAção”, com ações diárias de abordagem social, de maneira integrada com a GCM. As equipes percorrem diariamente todas as regiões e o serviço está disponível para que a população informe sobre pessoas em situação de rua e que necessitem de apoio. O contato é pelo “Humanizap” (15) 99666-2636, que funciona 24 horas.