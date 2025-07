Hospital Municipal Santa Isabel adquire equipamento de ponta para realização de exames laboratoriais

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) deu um relevante passo na realização de exames clínicos através da aquisição do equipamento DXH 900, um analisador hematológico automatizado de última geração, fabricado pela Beckman Coulter, que acaba de ser incorporado à rotina do Laboratório de Análises Clínicas da unidade hospitalar administrada pela Prefeitura de João Pessoa. A aquisição do equipamento de ponta favorece realização de diagnósticos mais precisos, eficientes e com maior rapidez.

O DXH 900 realiza hemogramas completos com diferencial leucocitário, oferecendo alto desempenho em termos de precisão, rapidez e confiabilidade dos resultados. Além dos exames hematológicos convencionais, o equipamento também permite a análise de líquidos biológicos, como líquor, líquido ascítico e pleural, ampliando significativamente a capacidade diagnóstica do laboratório, especialmente para situações clínicas mais complexas em pacientes internados.

Outro diferencial importante é que o laboratório passa a ofertar também o exame de reticulócitos, essencial para a avaliação de distúrbios hematológicos, voltado exclusivamente para os pacientes internados e para os que se encontram em avaliação pré-operatória na própria instituição.

De acordo com a diretora-geral do Hospital Santa Isabel, a médica Adriana Lobão, a incorporação do DXH 900 representa um avanço expressivo no apoio diagnóstico oferecido pelo laboratório. “Ele agrega eficiência, precisão analítica e agilidade na liberação dos resultados, fatores essenciais para a tomada de decisão médica em tempo oportuno”, destacou.

“A aquisição do DXH 900 representa um importante avanço na qualidade do diagnóstico hematológico oferecido dentro do hospital. A possibilidade de realizar exames mais completos, com precisão e rapidez, fortalece o cuidado com os pacientes internados e aqueles em avaliação cirúrgica. É um investimento que valoriza o trabalho técnico-científico da equipe e qualifica ainda mais o serviço público de saúde”, declarou a farmacêutica bioquímica Patrícia Urquiza Lundgren Bolognini, chefe do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Santa Isabel.

Para que serve? – O DXH 900 é utilizado para a análise precisa dos elementos celulares do sangue, como hemácias, leucócitos, plaquetas e seus índices correlacionados. Essa avaliação é fundamental no diagnóstico e acompanhamento de anemias, infecções, leucemias, alterações da medula óssea e outras condições clínicas relevantes.

Com a nova capacidade de análise de líquidos cavitários, o equipamento também contribui de forma significativa na investigação de processos infecciosos, inflamatórios ou malignos, o que é especialmente relevante para os pacientes internados na unidade.

“Para os pacientes internados e aqueles que realizam avaliação pré-operatória no Hospital Municipal Santa Isabel, a disponibilidade local de exames mais específicos — como reticulócitos e análises de líquidos biológicos — reduz a necessidade de encaminhamentos externos, melhora o fluxo assistencial e contribui diretamente para a segurança e qualidade do cuidado prestado”, completou a farmacêutica bioquímica.

O equipamento foi devidamente instalado, calibrado e validado de acordo com os protocolos de controle de qualidade do setor. Toda a equipe passou por capacitação técnica e, atualmente, o DXH 900 já está plenamente integrado à rotina dos exames laboratoriais realizados exclusivamente para os pacientes atendidos no Hospital Municipal Santa Isabel.