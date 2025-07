Guarda Civil Metropolitana monta esquema especial de segurança para a Festa das Neves

A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semub), através da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, vai atuar com um esquema especial de segurança durante os festejos em comemoração aos 440 anos da capital paraibana. A tradicional Festa das Neves terá início neste domingo (27), no Parque Solon de Lucena (Lagoa), e encerra no dia 05 de agosto, no Busto de Tamandaré, onde acontecerá o show do cantor Roberto Carlos. A operação tem como objetivo garantir a tranquilidade de quem for prestigiar o evento, que é um dos mais tradicionais da cidade.

No Centro da Capital, serão 30 agentes por noite atuando de forma estratégica na segurança da população, com o apoio de seis viaturas, quatro motocicletas e um ônibus de videomonitoramento. As viaturas estarão posicionadas nos pontos mais sensíveis do anel interno da Lagoa. Já as motocicletas farão rondas constantes no entorno, com pontos base definidos, e o ônibus de videomonitoramento ficará estacionado nas proximidades do Terminal de Integração, garantindo o acompanhamento em tempo real da movimentação no local.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, Dudu Soares, reforçou o compromisso da gestão municipal com a segurança pública. “Estamos preparando uma operação integrada e eficiente para garantir que as famílias pessoenses e os visitantes aproveitem a Festa das Neves como deve ser com total tranquilidade e alegria. A presença da Guarda é fundamental para a proteção da população e para o bom andamento do evento”, destacou.

Além do efetivo em campo, o monitoramento será reforçado com tecnologia de ponta. “Teremos nossas equipes de policiamento preventivo preparadas em pontos estratégicos, contamos também com o ônibus de videomonitoramento que possui câmeras de alta resolução e sistema de transmissão em tempo real, que permite identificar situações de risco com agilidade e acionar as equipes de forma imediata. Isso aumenta significativamente a capacidade de resposta da segurança pública durante o evento”, afirmou Sandro Alex, diretor de Operações da Guarda Civil.

Operação integrada – A Prefeitura de João Pessoa segue investindo na estruturação da Guarda que trabalha em parceria com as outras forças de segurança e órgãos municipais em ações preventivas. A Semusb atuará em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos municipais como Funjope, Samu-JP, Emlur, Seinfra e Semob-JP, em uma operação integrada voltada à prevenção e ao acolhimento ao público.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa inicia, neste domingo, a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

A operação de segurança específica para o show de Roberto Carlos na Orla será divulgada na próxima semana.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, clique neste link.