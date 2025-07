Finais, vitórias e novos desafios marcam o fim de semana esportivo de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O último fim de semana de julho é marcado por movimentação esportiva para atletas de Ubatuba, com destaque para as fases decisivas do CBSurf Dream Tour na Praia de Itamambuca, além da atuação do futsal feminino e da equipe infantil de surfe, que se prepara para representar a cidade em Santos.

Na Praia de Itamambuca, a elite do surfe nacional disputou as fases finais do Dream Tour, principal competição do calendário da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). O evento atrai os olhares do país para Ubatuba e foi elogiado por atletas e organizadores. Entre os representantes locais, o surfista Wiggolly Dantas avançou até as fases decisivas.

Já o time de futsal feminino da ACESSQ Ubatuba entra em quadra nesse sábado, 26, contra a equipe de FC Princesas – São Sebastião na cidade de Caraguatatuba, para mais uma partida da Copa da Amizade. A equipe está classificada para a segunda fase do torneio, que começa no dia 6 de agosto, com adversário ainda a ser definido após o término da primeira etapa.

No surfe de base, a equipe infantil de Ubatuba se prepara para disputar uma competição importante na cidade de Santos, representando a nova geração da modalidade e dando continuidade à tradição local no esporte.

“Esse fim de semana reforça o quanto Ubatuba é uma referência em diversas modalidades. Tivemos destaque no surfe profissional, movimentação nas categorias de base e também no futsal feminino, que vem evoluindo muito. É gratificante ver o esporte da cidade ganhando visibilidade dentro e fora do município”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.