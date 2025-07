Feira de adoção de cães é levada ao Parque das Águas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba levará, neste sábado (26), das 13h às 17h, a feira de adoção de cães adultos e filhotes ao Parque das Águas, no Jardim Abaeté. A campanha permanente de adoção responsável do programa “D + uma chance, adote uma vida!” é promovida pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema).

Todos os cães adultos disponibilizados para adoção responsável são castrados, microchipados e vacinados. Já os filhotes já estão vacinados e todos sairão com vaga de castração gratuita, para quando atingirem a idade mínima necessária para o procedimento.

Para quem deseja adotar um pet, o Canil Municipal, localizado na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345, ao lado do Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira, está com as portas abertas sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações pelo WhatsApp: (15) 99104-4258 ou pelo telefone: (15) 3202-8006. Os munícipes também podem conhecer animais disponíveis para adoção na rede social da campanha Divulga Pet: @divulgapetsorocaba.