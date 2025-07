Defesa Civil de Sorocaba realiza ação de conscientização sobre prevenção às queimadas – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Defesa Civil de Sorocaba realizou, na tarde desta quinta-feira (24), com o apoio do Corpo de Bombeiros, uma ação de conscientização sobre prevenção às queimadas florestais junto à população. A iniciativa ocorreu no cruzamento na Avenida Dom Aguirre, próximo à base dos bombeiros, com a abordagem de pedestres e motoristas, para entrega de material informativo e orientações em geral.

A ação educativa é parte da Operação SP Fogo, promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e que está em andamento neste período de estiagem. “É a chamada fase vermelha, sendo a mais crítica no ano para incêndios em vegetação. As dicas principais à população são: não queimar lixo, não jogar bituca de cigarro nas rodovias e não limpar o terreno com fogo”, aponta Ricardo Armênio, coordenador da Defesa Civil de Sorocaba.

O material informativo de divulgação da campanha foi doado pelo Governo do Estado, segundo o qual 90% dos incêndios em mato são causados por ação humana. “Aproveitamos para fazer nesta data devido ao evento Caravana 3D, hoje (24) pela manhã no Parque Tecnológico de Sorocaba, onde o Estado anunciou investimentos, inclusive voltados às ações de prevenção e resposta a desastres naturais na região”, complementou.

Desde maio, a Caravana 3D percorre todas as regiões do Estado, para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão estadual: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

Além da ação educativa, a corporação municipal recebeu, da Defesa Civil do Estado, um Kit Estiagem como parte das ações de apoio no enfrentamento a períodos de seca e combate a queimadas em áreas de vegetação. O kit, que contempla Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais utilizados no combate aos incêndios, equipa o Poder Público para apoio aos órgãos responsáveis pela contenção de chamas, caso necessário.

A iniciativa, junto ao órgão estadual, ocorreu com o objetivo de conscientizar os munícipes sobre os riscos no período de estiagem, já que, segundo a Defesa Civil do Estado, não chove em Sorocaba há 52 dias, situação que propicia, além de problemas com a saúde, o aumento dos riscos de incêndio.

“A ação de conscientização vem para dialogar com o cidadão, até porque, a cada dez focos de incêndio, nove tem origem antrópica, causada pelo homem, segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. No material entregue à população tem ações simples, mas que, se seguidas por todos, garante um período seco tranquilo”, explicou o diretor de comunicação da Defesa Civil estadual, Tenente Maxwell Souza.