CEU das Artes do Laranjeiras oferece aulas gratuitas de Balé – Agência de Notícias

Inscrições devem ser feitas no próprio local no dia e horário da atividade

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promove, às quartas e sextas-feiras, das 18h às 19h, aulas gratuitas de Balé no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, voltadas a adolescentes a partir de 14 anos e adultos.

A prática do balé vai muito além da dança, já que melhora a postura, aumenta a flexibilidade, fortalece a musculatura, desenvolve a coordenação motora e contribui para o equilíbrio emocional. É uma atividade que promove saúde física e mental, além de estimular a disciplina, a autoconfiança e o bem-estar.

As aulas são conduzidas por profissionais capacitados e adaptadas ao nível dos participantes, sendo ideais para iniciantes e também para quem deseja retomar a prática.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas diretamente no local, no dia e horário da aula. O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99705-6713.