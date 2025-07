Caravana 3D do Governo do Estado visita Sorocaba e confirma R$ 42 bilhões em investimentos na região – Agência de Notícias

Sorocaba e região serão contempladas com investimentos que totalizam R$ 42 bilhões nos próximos anos, por parte do Governo do Estado, sendo R$ 12 bilhões referentes ao Trem Intercidades, ligando Sorocaba a São Paulo, e cujo início das obras está previsto para 2026. A confirmação ocorreu durante a abertura da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo pela região de Sorocaba, na manhã desta quinta-feira (24), no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS).

Na ocasião, o governador Tarcísio de Freitas anunciou, excluindo os contratos de concessões, cerca de R$ 2,1 bilhões para a região. O valor inclui novos leitos hospitalares e equipamentos de saúde para a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e Hospital Regional “Adib Jatene”. A cidade de Sorocaba, especificamente, também será contemplada com reforma de escola, equipamentos para a Defesa Civil e verbas para obra de infraestrutura viária.

“Ficamos felizes em saber que o Estado está cada vez mais olhando pela região de Sorocaba. Essa caravana é importante, pois aproxima os representantes do governo estadual das lideranças das prefeituras locais, favorecendo a interação e o atendimento às demandas da população”, destacou o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Ele participou do evento junto da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato; do vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto; secretários municipais e do vereador João Donizeti, além de prefeitos e representantes de 47 cidades da região.

“Ainda neste ano vamos abrir licitação para implantação do Trem Intercidades, que terá uma linha expressa, com percurso de 60 minutos entre Sorocaba e São Paulo, e outra com paradas ao longo do trecho. As obras devem começar no ano que vem e se estender por até oito anos. Também vamos viabilizar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), entre Sorocaba e Iperó, para interligar toda essa malha de mobilidade ao BRT de Sorocaba”, comentou o governador. Tarcísio esteve acompanhado da primeira-dama Cristiane de Freitas; do vice-governador Felício Ramuth, secretários estaduais e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado.

Durante a Caravana 3D foi assinada autorização para 54 convênios, com 47 prefeituras. O valor total disponibilizado pelo Estado é de R$ 106,9 milhões, mais R$ 131 milhões, via emendas parlamentares. Sorocaba foi contemplada com R$ 5 milhões para a construção de ponte para interligação de bairros, cujo local da obra está em fase de estudo e definição pela Administração Municipal.

O Governo do Estado autorizou obras de reformas em escolas na região, no valor total de R$ 15,2 milhões, entre as quais uma em Sorocaba, via Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE). Ao passo que a Defesa Civil de Sorocaba, assim como de outras 47 cidades, recebeu kits de combate às queimadas, para auxiliar no trabalho do Corpo de Bombeiros.

Saúde

Na área da Saúde, o Governo do Estado destacou mais de R$ 317 milhões em investimentos na região, incluindo 374 leitos hospitalares em Itapetininga, Itu e Sorocaba. O Hospital Regional “Adib Jatene” receberá R$ 14 milhões, para implantação de 36 leitos de enfermaria e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mais um aparelho de ressonância magnética. Enquanto o Complexo Hospitalar de Sorocaba (CHS) terá mais 40 leitos, sendo 10 de UTI, e um aparelho de Pet Scan, para exame de imagem.

Por sua vez, a Santa Casa de Sorocaba terá aporte de R$ 6,9 milhões e um equipamento de hemodinâmica, para diagnóstico e tratamento de doenças. Ao passo que a Secretaria da Saúde (SES) da cidade será atendida com R$ 10 milhões para investimentos em custeio e insumos de serviços.

Outras iniciativas

Ainda como parte da Caravana 3D, a cerimônia marcou a entrega de 29 títulos de regularização fundiária, assinaturas de convênios para 588 imóveis e construção de outras 144 moradias na região, como parte do programa Casa Paulista, entre outras na área da habitação. Serão R$ 25 milhões investidos.

A região tem ainda R$ 1,5 bilhão em intervenções do programa de modernização viária SP pra Toda Obra, em uma extensão de 730 quilômetros de vias. Entre elas, está a duplicação da Rodovia Lívio Tagliassachi (SPA-053/280), em São Roque, com investimento de R$ 174 milhões, e a duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), com investimento de R$ 129 milhões e obras que começam neste ano e avançam até meados de 2026.

Caravana 3D

Sorocaba é a terceira região do estado a receber a Caravana 3D. A comitiva já passou por Presidente Prudente e Itapeva, para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

As ações do Governo Estadual na região prosseguem nesta quinta-feira (24) em São Roque e Itu, e avançam pela sexta-feira (25) e sábado (26), em cidades como Boituva, Anhembi, Bofete, São Manuel, Sorocaba, Botucatu e Itu, entre outros municípios.