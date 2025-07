Campus Carapicuíba: 3ª audiência pública acontece no dia 7 de agosto – IFSP

Eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados serão apresentados à população

O IFSP realizará, no dia 7 de agosto, a terceira e última audiência pública para a para a implantação do Campus Carapicuíba. O evento está marcado para as 19h, na praça da Aldeia de Carapicuíba, um local histórico para a cidade e que fica ao lado do campus.

Nesta última audiência, serão apresentados os resultados da consulta pública na qual a comunidade pôde opinar acerca dos eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados pelo novo campus. Na oportunidade a população conhecerá o primeiro eixo tecnológico escolhido, bem como os cursos que serão oferecidos a partir de 2026.

De acordo com o diretor Vitor Marçulli, a partir do mês de agosto o IFSP deve iniciar a oferta de curso de Formação Inicial e Continuada (FIC). As informações sobre o período de inscrições os cursos a serem ofertados devem ser divulgadas em breve.

