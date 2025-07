Agência Minas Gerais | No Dia dos Avós, Fhemig celebra história de amor e dedicação no Hospital João XXIII

Arquivo pessoal







Após um acidente com fogo durante uma brincadeira com os primos, o pequeno Willian, de 9 anos, deu entrada no Hospital João XXIII (HJXXIII), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), com uma queimadura grave na perna. Foram 22 dias de internação, tempo em que sua avó, Ivanilde da Conceição Dias Barnabé, 57 anos, esteve ao seu lado sem sair um só instante. A cada dia, ela mostrou o quanto o amor e a presença fazem a diferença no tratamento e recuperação.

“Com o susto e a gravidade do ferimento, fomos direto para o Hospital João XXIII. Eu fiz a internação e fiquei com ele o tempo todo”, lembra Ivanilde.

Muito antes da internação, a presença da avó na vida de Willian é fundamental. Há quatro anos, o neto mora com ela, que assumiu todos os cuidados com dedicação total. “Sou avó e mãe. Cuido, levo na escola, na aula de reforço, preparo o almoço, levo ao médico. Vivo pra ele”, afirma com orgulho.

Mesmo diante da dor do neto e dos momentos difíceis durante a internação, Ivanilde lembra com afeto do acolhimento que recebeu no João XXIII. “O atendimento foi maravilhoso. Eles são nota mil! Desde a hora que entrei até a hora que saí, recebemos muito carinho. Ainda estamos em acompanhamento, ele vai todo mês para fisioterapia no hospital”, conta. “O que mais me doía era a troca de curativos. Eu morria de dó”, desabafa.

Avó de 14 netos, “dez de sangue e quatro emprestados”, Ivanilde revela todo o amor que transborda. Sobre Willian, ela brinca: “Ele é levado, vale por dez! Muito agitado, comunicativo, fez amizade com todo mundo no hospital. Tem redes sociais, faz vídeos, está sempre inventando moda”.

Hoje, a rotina dos dois já voltou praticamente ao normal, e o cuidado da avó continua mais forte do que nunca. “Ser avó é gratificante demais. Eu amo criança. Queria ter uns 50 netos, mas só vieram 14. E cada um tem seu lugar especial no meu coração”, diz.

No Hospital João XXIII, Ivanilde ficou conhecida pelo cuidado incansável com o neto e pela leveza com que enfrentava os dias difíceis. Neste Dia dos Avós, ela representa tantos outros que, com amor e presença, são o alicerce de suas famílias.

Sobre o hospital

O Hospital João XXIII possui ao todo dez salas cirúrgicas (sendo duas para tratamento intensivo de queimados), mais de 100 leitos de terapia intensiva, com vocação consolidada como um dos maiores hospitais de trauma do país. É o maior hospital da rede Fhemig em número de leitos, especialidades ofertadas, profissionais e atendimentos, somando mais de 12 mil internações e cerca de 9.800 procedimentos cirúrgicos no ano de 2024.

A Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) Professor Ivo Pitanguy, do HJXXIII, localizada nos 8º e 9º andares, é referência nacional no atendimento a pacientes queimados graves e atende cerca de 1.700 pessoas anualmente. A unidade conta com 35 leitos, sendo 24 de enfermaria, nove de UTI adulto e dois de UTI pediátrica.