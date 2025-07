Agência Minas Gerais | Governo de Minas promove atrativos turísticos do estado durante Salão Náutico Capitólio

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), leva os atrativos turísticos do estado à terceira edição do evento Salão Náutico Capitólio, na cidade do Sul de Minas, que começa nesta quinta-feira (24/7) e vai até domingo (27/7), no balneário Escarpas do Lago.

A secretaria participa do evento com um estande imersivo, com projeções audiovisuais e ambientação sonora, inspirado nas paisagens da região do Lago de Furnas, conhecido como Mar de Minas.

A ambientação privilegiada evoca o movimento das águas, cores que traduzem a natureza mineira e ativações que unem tradição e inovação. “O Mar de Minas é símbolo do nosso potencial turístico náutico. Mas é também ponto de partida para um projeto maior de transformar Minas em destino de natureza e cultura com alto valor agregado”, diz o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

A participação da Secult no evento integra a política estratégica do Estado de valorização dos territórios, fomento à economia da criatividade e promoção de destinos sustentáveis. Os grandes espelhos d’água, como o Lago de Furnas e os cânions de Capitólio, são tesouros turísticos e a visibilidade é fundamental para alavancar o fluxo de visitantes e gerar desenvolvimento regional.

“O Salão Náutico é uma plataforma de projeção nacional e internacional, onde Minas reafirma sua identidade, sua criatividade e sua capacidade de gerar oportunidades para os territórios”, afirma Leônidas de Oliveira.

Projeção nacional

A Secult propaga elementos da mineiridade, com experiências sensoriais, cozinha mineira, e a força dos destinos de água doce. Reconhecido como a principal vitrine do setor náutico brasileiro, o evento reúne investidores, empreendedores, turistas e apaixonados pelo estilo de vida.

Com uma frota interiorana robusta, com presença marcante no Rio São Francisco, na represa de Três Marias e no Lago de Furnas, Minas está entre os seis estados do Brasil com mais embarcações, são cerca de 35 mil registradas para esporte e lazer, segundo dados da Capitania Fluvial, e já ultrapassa alguns estados litorâneos em registros náuticos. A paisagem do Mar de Minas, que antes se limitava a montanhas e cafezais, hoje abriga marinas, jet skis, iates e veleiros que movimentam uma economia pujante, do turismo ao comércio náutico.