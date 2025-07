Agência Minas Gerais | Cemig prorroga até 6/8 prazo das inscrições para o ciclo 3 do Programa Inova Cemig.Lab

Com o objetivo de ampliar as oportunidades para diferentes perfis de startups, as inscrições para o ciclo 3 do Programa Inova Cemig.Lab foram prorrogadas até o dia 6/8. Nesta etapa, empresas poderão submeter suas soluções criativas e sustentáveis para diversos desafios propostos pela Cemig.

Ao todo, o ciclo 3 lançará 14 novos desafios em áreas como descarbonização da frota, digitalização do relacionamento com clientes, gestão de ativos e redes inteligentes, com previsão de investimentos de até R$ 1,6 milhão por projeto.

“Queremos fortalecer o ecossistema de inovação, impulsionar o desenvolvimento tecnológico e encontrar soluções inovadoras para os desafios do setor elétrico. O nosso foco é que o programa beneficie a sociedade e o meio ambiente”, destaca o gerente de Inovação Aberta da Cemig, Felipe Cardoso dos Reis.

Desenvolvimento sustentável

O Inova Cemig.Lab é uma iniciativa do Inova Cemig criada para acelerar startups, fomentar o desenvolvimento sustentável e tecnológico em Minas Gerais e no Brasil e, também, apoiar a validação de soluções para os desafios reais apresentados pela companhia.

Lançado em março de 2024, o programa já atraiu mais de 250 propostas por meio de um edital internacional, com contribuições de 15 estados brasileiros – com especial participação de 48 mineiras – além de 17 países dos cinco continentes.

Os temas abordados nos dois ciclos anteriores incluíram desde a digitalização do setor elétrico até o uso do hidrogênio como fonte de energia limpa e renovável.

Até o momento, a iniciativa resultou na assinatura de contratos com 24 startups, que receberão até R$ 1,6 milhão cada para desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios propostos pela Cemig.

As inscrições estão disponíveis neste link.