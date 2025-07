Posted on

Gari realiza a limpeza da encosta da Rua Pedro Américo, no Catete – Divulgação A Comlurb realizou, nesta segunda-feira (17/6), a limpeza da encosta da Rua Pedro Américo, no Catete, com a equipe de garis alpinistas. A Companhia fez ainda a limpeza geral, corte do mato, retirada de vegetação invasora das pedras e limpeza da […]