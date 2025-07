238 alunos de cinco municípios já estão prontos para o mercado de tecnologia de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com capacitação técnica gratuita e foco na empregabilidade, 238 alunos de cinco municípios de Mato Grosso do Sul estão concluindo o Programa Voucher Desenvolvedor e prontos para atuar no setor de tecnologia. Os formandos são das turmas iniciadas em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Somente na Capital, 177 alunos participarão da primeira cerimônia de formatura, que acontece nesta sexta-feira (25), às 8h, no Centro de Convenções José Roberto Tadros.

O programa é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da SED, em parceria com o Senac e Sistema Comércio MS. Os alunos estão se formando no curso técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A iniciativa atende a uma demanda de mercado na área de tecnologia em Mato Grosso do Sul, que segue com alta taxa de empregabilidade. Dos 238 formandos, cerca de 30% já está contratado.

“Esse curso me deu um norte sobre o que eu poderia fazer na área de tecnologia. Me ajudou bastante a decidir o que quero para o meu futuro, que é continuar nessa área mesmo. Ele também foi essencial para o meu crescimento pessoal. Antes, eu era muito tímida, não conseguia falar com ninguém. Mas, com os projetos que tivemos que apresentar, assumi papel de liderança com meus colegas e isso me fez evoluir muito. Foi por causa desse curso que eu decidi fazer faculdade na área”, comenta Lorena de Lima Pinheiro, 19 anos, que já atua na área e viu no curso a chance de se encontrar profissionalmente.

Lorena hoje é colaboradora da Nota Control Tecnologia, uma das empresas parceiras do programa que abriu espaço para estágios e já efetivou dois alunos formados pelo Voucher Desenvolvedor.

“Apesar de termos várias faculdades na área de tecnologia, a demanda está crescendo em uma velocidade muito maior. A formação técnica, como a do Senac, vem para suprir essa urgência. Hoje temos muitas vagas abertas e dificuldade real de contratação, por falta de profissionais qualificados. O grande diferencial desse programa é justamente formar para o mercado, com foco na prática. Essa parceria entre Senac e Governo do Estado resgatou um tipo de formação que é essencial para o setor. Dois alunos do programa passaram pelo nosso estágio, mostraram competência, já estão efetivados e são excelentes profissionais”, destaca a empresária Silvana Nascimento, gerente de Tecnologia da empresa.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, “esse é um exemplo concreto de como a qualificação técnica, aliada ao planejamento e à articulação com o setor produtivo, pode transformar a realidade de centenas de jovens. A tecnologia é uma das prioridades do Governo do Estado, e formar profissionais para esse mercado é fundamental para consolidarmos Mato Grosso do Sul como polo de inovação e desenvolvimento”.

A diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, destaca a força do programa como política de transformação.

“Essa formatura é a materialização de um projeto que olha para o futuro com responsabilidade. O Voucher Desenvolvedor é mais do que uma formação técnica, é uma política pública que gera oportunidade real de transformação. Quando unimos educação de qualidade, inteligência de mercado e articulação com o setor produtivo, o resultado é esse: jovens e adultos capacitados, inseridos em uma das áreas mais promissoras da atualidade e prontos para contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou.

Para o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar, a efetivação de alunos já formados demonstra a eficácia do programa.

“O Voucher Desenvolvedor foi pensado justamente para gerar resultados rápidos e efetivos. Quando vemos jovens como a Lorena sendo contratados logo após o curso, temos a certeza de que o programa está cumprindo sua missão, que é preparar e encaminhar pessoas para as oportunidades reais que existem no mercado de trabalho”, finalizou.

Formatura do Programa Voucher Desenvolvedor

Data: 25 de julho de 2025 (sexta-feira)

Horário: 8h

Local: Centro de Convenções José Roberto Tadros

Rua Francisco Cândido Xavier, 75

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc

*com informações do Senac

Foto de capa e galeria: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Interna: Arquivo