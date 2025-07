Unidade móvel da Casa do Cidadão Zeladoria está na Praça Coronel Fernando Prestes até o dia 29 de julho – Agência de Notícias

A Casa do Cidadão Zeladoria Móvel está na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro de Sorocaba, até o dia 29 de julho. O atendimento gratuito ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), a iniciativa tem como objetivo proporcionar mais eficiência e ampliar o acesso da população aos serviços públicos e essenciais, em bairros mais distantes das oito unidades fixas da Casa do Cidadão Zeladoria.

Em funcionamento desde março de 2024, a unidade móvel oferece quase 90 serviços diferentes. Lá, os munícipes podem receber atendimentos diversos, não apenas das secretarias municipais, mas também do Procon, do Sine Municipal (antigo PAT), do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da Urbes – Trânsito e Transportes.

Mais informações sobre a Casa do Cidadão Zeladoria Móvel ou sobre as unidades fixas podem ser obtidas junto à Secretaria da Fazenda pelo e-mail: [email protected] ou diretamente no site: https://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/casadocidadao/.