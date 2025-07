Ubatuba terá lançamento de livro e Festival Literário – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta semana a Literatura está em alta em Ubatuba. Além das ondas e manobras do surfe, a cidade também é um celeiro cultural e sedia duas iniciativas: o lançamento do livro “Coivara”, do autor Santiago Bernardes na quinta-feira, 24, e o Festival Literário de Ubatuba (FLU) nos dias 26 e 27.

Ambas iniciativas valorizam as comunidades tradicionais. O livro “Coivara” retrata conflitos enfrentados por um agricultor tradicional diante das transformações causadas pela construção da BR-101 e pela criação de unidades de conservação ambiental, nos anos 1970 e 1980, no Litoral Norte de São Paulo. Já a terceira edição da FLU traz o tema “Bem Viver”, inspirado nos modos de vida dos povos originários das Américas.

“Coivara” é o sexto romance de Bernardes e o lançamento gratuito e aberto ao público acontece no dia 24, das 18h às 21h30, na Biblioteca Municipal Ateneu Ubatubense. Durante o encontro, haverá leitura de trechos da obra, conversa com o autor, café caiçara e sessão de autógrafos.

Já a FLU, também com entrada gratuita, o acontecerá nos dias 26 e 27, no centro comercial localizado na rua Guarani, 374, no bairro do Itaguá, e reunirá autores, leitores e artistas em uma programação que inclui rodas de conversa, contação de histórias, feira de livros, espetáculos e lançamentos de obras. O evento tem curadoria do Núcleo Criativo Gestão, Projetos & Eventos e é realizado pelo Ubatuba Mall, com apoio da prefeitura por meio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart).

Sábado – 26 de julho

• 14h30 – Abertura oficial e lançamento do Concurso Literário de Ubatuba 2025

• 15h às 16h – FLUzinha: Espetáculo A Celebração do Milho – Bruna Amado

• 16h às 17h30 – FLUzinha: Contação de história Céu de uma estrela só – Pollyana Gama

• 17h30 às 19h – Roda de Saberes: Palavras da terra, com Janaú, Ivanildes Kerexu e Joana Lemos | Mediação: Bethânia Souza

• 19h30 – Show musical: Thai – Além da Visão

• 15h às 21h – Feira de livros

Domingo – 27 de julho

• 14h às 16h – Ateliê FLUzinha: Oficina Carimbichos, com Luís Maia

• 15h às 16h – Lançamento de livros | Participação de Silvio Luz e Vanessa Conceição | Mediação: Geandra Parmigiani

• 16h às 18h – Conversa com o autor: Literatura para o Bem Viver, com Daniel Munduruku | Mediação: Vanessa Conceição

• 14h às 20h – Feira de livros