Ubatuba sedia capacitação regional promovida pela Sesai – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Entre os dias 22 e 24 de julho, a aldeia Renascer, no bairro do Corcovado, sediou uma capacitação promovida pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), voltada a comunidade tradicional e aos Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Litoral Sul.

A programação promoveu a atualização de conhecimentos, a troca de experiências e o fortalecimento das práticas de saneamento e promoção à saúde nas comunidades indígenas. Um dos grandes destaques foi a participação da equipe da Vigilância em Saúde de Ubatuba, por meio dos setores de Endemias e Zoonoses, convidada a ministrar parte da formação.

Durante a capacitação, os profissionais de Ubatuba compartilharam conhecimentos sobre o combate às arboviroses, como dengue, chikungunya e zika vírus, com foco na identificação e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de comentar sobre zoonoses comuns na região, como doenças transmitidas por caramujos. A atividade foi conduzida com dinâmicas práticas dentro da própria aldeia, promovendo a vivência direta e contextualizada com a realidade local.

“Esse tipo de encontro é essencial para ampliar nossos conhecimentos e levar soluções mais eficientes para dentro das aldeias. A troca com outros territórios fortalece ainda mais nosso trabalho”, destacou o representante da aldeia indígena de Paraty, Renato da Silva Filho.

A capacitação também abordou aspectos técnicos da atuação dos AISAN, reforçando a importância do papel desses agentes na prevenção de doenças e na promoção de ambientes saudáveis nas comunidades indígenas.

“Nossa missão é garantir que os agentes indígenas estejam cada vez mais preparados para lidar com os desafios específicos de suas comunidades. Ver essa integração entre os profissionais de diferentes municípios nos dá certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou o supervisor de Saúde Ambiental do Sesai, Crescêncio Soares.

Além do aprendizado técnico, o evento proporcionou um espaço de diálogo, com respeito aos saberes tradicionais, viabilizando a articulação entre os diferentes profissionais de Saúde que atuam em contextos indígenas.