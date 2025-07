Ubatuba celebra 30 anos do Festival do Camarão de 24 a 27 de julho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba tem tradição no cultivo e consumo de camarão, especialmente na região norte do município onde comunidades, como a da Almada, mantêm viva a atividade. Na Praia da Almada, o crustáceo é ingrediente central em diversos pratos preparados por restaurantes locais e também é o principal atrativo do Festival do Camarão, realizada anualmente na comunidade.

Durante o ano, a pesca de espécies de camarão é proibida entre os meses de janeiro e abril, período de defeso estabelecido para garantir a reprodução e o equilíbrio ambiental. Com o fim da restrição, julho se torna um momento oportuno para a realização do festival, que reúne pratos preparados com camarão proveniente do cultivo e da pesca artesanal, valorizando os saberes e a produção das comunidades locais.

No evento, os visitantes podem saborear pratos típicos preparados com camarão, como bobó, moquecas, cuscuz e porções variada. O fruto do mar, obtido por meio da pesca de arrasto, tem papel central tanto na culinária quanto na economia da comunidade das praias Almada e Engenho.

O Festival do Camarão teve início em 1995, como forma de comemorar, em comunidade, a farta safra de camarão branco registrada no ano anterior. A ideia surgiu de uma conversa entre os moradores Hélio, Eleodoro e Otavio e logo ganhou adesão: a primeira edição contou com o trabalho voluntário de 47 moradores da Almada, em uma ação coletiva. Com o passar dos anos, o evento cresceu e passou a integrar o calendário cultural da cidade. Tornou-se um símbolo da identidade caiçara, promovendo a gastronomia baseada no camarão, estimulando o Turismo e contribuindo para a geração de renda das famílias envolvidas.

Em 2025, a Associação Moradores da Almada (AMA) comemora os 30 anos do Festival do Camarão com mais uma edição do evento, que acontece de 24 a 27 de julho nas praias da Almada e do Engenho. A programação deste ano combina música, cultura e saberes tradicionais, com atrações que valorizam artistas locais e práticas da cultura caiçara.

As atividades têm início na quinta-feira, 24 de julho, com a abertura oficial marcada para 13h30, ao som do tradicional Grupo da Lira Padre Anchieta. Na sequência, o Duo do Choro se apresenta às 15h. À noite, o destaque é o Festival de Forró, que reúne Gui da Sanfona, João Golengo e a Banda Praieira, que celebra 25 anos de trajetória no evento.

Na sexta-feira, 25, o Duo Maré abre a programação musical às 13h, seguido pelo grupo Piseiro dos Meninos às 15h. As atrações principais da noite incluem a Banda Daring, Banda Panela e o show da banda Chimarruts, conhecida nacionalmente por sucessos como Do Lado de Cá e Versos Simples, que sobe ao palco às 22h.

O sábado, 26, começa com atividades formativas. Às 10h30, a Tenda Cultura recebe uma oficina gastronômica sobre caldinho de camarão e plantas alimentícias não convencionais (PANC), com a arte-educadora Salete, da Fundart. Em seguida, às 13h, o mestre caiçara Alcides conduz uma oficina de cestaria tradicional. A programação musical conta com apresentações de Luana Camarah – ex- vocalista das bandas Turnê e Malta e que já participou do reality Superstar e de duas edições do programa The Voice; Banda Blue Stone, com repertório de classic rock; Michel Rodrigues e, encerrando a noite, a Banda Radioatividade, de Ubatuba.

No domingo, 27, as atividades começam cedo, com a tradicional Corrida de Canoas às 9h, seguida por ações de educação ambiental promovidas pelo Museu da Vida Marinha e oficinas de reciclagem de papel com o Projeto Poiato. O dia também inclui contações de histórias com o Projeto Meros do Brasil e apresentações de grupos tradicionais: Congada de Bastões de São Benedito, Fandango do Mestre Pedrinho, Fandango Caiçara de Ubatuba e Fandango Bacurau. Às 16h, haverá ainda uma palestra sobre criação de camarão em cativeiro, com o Instituto Aqualuz. O encerramento do festival será às 20h30, com show da Banda Engrennagem.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA(corrida)

QUINTA-FEIRA – 24/07

13h30 – Abertura oficial

Grupo da Lira Padre Anchieta

15h – Duo do Choro

Intervalo com música ambiente

20h – Festival de Forró

Gui da Sanfona, João Golengo e Banda Praieira (25 anos)

SEXTA-FEIRA – 25/07

13h – Duo Maré

15h – Piseiro dos Meninos

Intervalo com música ambiente

19h – Banda Daring

20h30 – Banda Panela

22h – Chimarruts

SÁBADO – 26/07

10h30 – Tenda Cultura: Oficina Gastronômica (Caldinho de Camarão e PANC) – Arte-educadora Salete (Fundart)

13h – Tenda Cultura: Oficina de Cestaria com Mestre Alcides

13h30 – Luana Camarah

15h – Banda Blue Stone (Classic Rock)

Intervalo com música ambiente

20h – Michel Rodrigues

22h – Banda Radioatividade

DOMINGO – 27/07

9h – Corrida de Canoas

10h30 – Mini exposição e atividades ambientais – Museu da Vida Marinha

10h30 – Oficina de Papel Artesanal com o Projeto POIATO (reciclagem de bitucas)

11h – Contação de história “A Viagem da Itajara” com a sereia Gaby (Projeto Meros)

12h – UbaJazz Trio

13h30 – Congada de Bastões de São Benedito

14h30 – Fandango Mestre Pedrinho

15h30 – Fandango Caiçara de Ubatuba

16h – Contação de história “A Viagem da Itajara” com a sereia Gaby (Projeto Meros)

16h – Palestra: Criação de Camarão em Cativeiro – Instituto Aqualuz

16h30 – Fandango Bacurau

Intervalo com música ambiente

20h30 – Banda Engrennagem

Créditos fotos: Ama e Divulgação dos Artistas