‘Trabalha Rio Inclusão’: feira de empregos para pessoas com deficiência será realizada dia 30/07, no Centro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Paulino Junior, que trabalha na Central do Trabalhador de Jacarepaguá, estará na feira de emprego no Ciad. Foto: Roberto Moreyra/SMTE

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad) abre suas portas, na quarta-feira (30/07), para o “Trabalha Rio Inclusão”, feira de empregos voltada exclusivamente para pessoas com deficiência. Além de vagas de emprego, haverá palestras sobre confecção de currículo, preparo para entrevistas e aposentadoria, entre outros temas.

Para participar do evento promovido pelas Secretarias Municipais de Trabalho e Renda, da Pessoa com Deficiência e Especial de Inclusão, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), é bom, antes, fazer inscrição para que o atendimento seja agilizado.

O objetivo do agendamento prévio é oferecer maior conforto para os participantes e evitar filas. Ele poderá ser feito por meio do link bit.ly/Trabalha_Rio_Inclusao_PCD

a partir desta quarta-feira, 23/07. Os inscritos receberão a confirmação de sua participação por meio de WhatsApp, inclusive com o horário em que deverão comparecer ao evento.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer as vagas abertas em diferentes empresas, entregar seus currículos e se candidatar a cargos permanentes ou contratações temporárias. A feira vai de 9h às 17h no Ciad, na Avenida Presidente Vargas, 1.997, em frente à Central do Brasil.

– No mês em que comemoramos os dez anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é importante reafirmarmos o nosso compromisso com a equidade e a cidadania plena. A secretaria divulga semanalmente, sob a orientação do prefeito Eduardo Paes, lista de oportunidades voltadas também para pessoas com deficiência. Com a feira, esperamos sensibilizar empresas a apostarem, cada vez mais, na inclusão – assinala o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

De acordo com o subsecretário de Trabalho e Qualificação da SMTE, Charbel Zaib, a ideia do “Trabalha Rio Inclusão” é, sem dúvida, aumentar a oferta de trabalho na cidade:

– É fundamental estreitarmos o contato entre as empresas e quem precisa de uma chance para ingressar ou se recolocar no mercado. Com a feira no CIAD, os trabalhadores e trabalhadoras poderão falar diretamente com as empresas, além de fazer o cadastramento de seus currículos no nosso banco de oportunidades.

Segundo a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, a Prefeitura do Rio vem promovendo uma série de ações em defesa da inclusão no mercado de trabalho:

— Temos atuado, ao longo dos últimos quatro anos, com o compromisso de promover a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho de forma digna e focada em suas potencialidades. Por meio de ações de qualificação, empreendedorismo e da metodologia pioneira do Emprego Apoiado, seguimos firmes na construção de uma cidade mais inclusiva e com mais autonomia financeira para essas pessoas e suas famílias.

Para João Mendes de Jesus, secretário Especial de Inclusão, a igualdade de oportunidades é fundamental em uma democracia:

— A feira de empregos para pessoas com deficiência é de muita importância para que o poder público, com o apoio da sociedade civil, fortaleça e otimize a inclusão de pessoas com deficiências, autismo e neurodivergentes. O “Trabalha Rio Inclusão” vai ao encontro das demandas desses cidadãos para que se oportunize o acesso ao emprego e renda, de modo a democratizar a sociedade por intermédio da igualdade de oportunidades.

‘Trabalha Rio Inclusão’ Dia: 30/07 Hora: 9h às 17h Local: CIAD Endereço: Av. Presidente Vargas, 1.997, Centro