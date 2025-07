Seop desmonta dois acampamentos ilegais ao lado do canal do Jardim de Alah – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As equipes identificaram os locais durante uma ação de ordenamento – Divulgação

Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) desfizeram, na manhã desta terça-feira (22/7), dois acampamentos ilegais ao lado do canal do Jardim de Alah, no Leblon. As equipes identificaram os locais durante uma ação de ordenamento e desobstrução de espaço público, e ao chegarem, encontraram diversos itens instalados irregularmente como forno de microondas, ventilador e iluminação. Os acampamentos eram abastecidos com ligações clandestinas de energia. Também foram encontradas camas, isopores, facas e um alicate. Nenhuma pessoa em situação de rua estava no local.

A ocupação irregular já havia sido alvo de diversas ações da Seop e da Secretaria de Assistência Social, sem que nenhuma pessoa em situação de rua aceitasse acolhimento. A Prefeitura do Rio já havia fechado o buraco feito na estrutura da ponte, que foi novamente depredado e aberto. O fechamento do local será novamente realizado.