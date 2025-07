Semana da Agricultura Familiar celebra os 10 anos da Cecaf nesta quinta-feira e no próximo sábado

O Dia do Agricultor Familiar, celebrado nesta sexta-feira (25), está sendo celebrado em grande estilo pelos produtores da Central de Comercialização da Agricultura Familiar João Pedro Teixeira (Cecaf), que está comemorando 10 anos de funcionamento. O espaço, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), está localizado na Avenida Hilton Souto Maior, 1.112, no bairro José Américo, preparou dois dias de comemoração – nesta quinta-feira (24) e no próximo sábado (26).

Neste primeiro dia do evento, além da qualidade e variedade de produtos, que estão com, no mínimo, 10% de desconto, os consumidores e comerciantes puderam aproveitar vários serviços gratuitos, como: verificação de pressão arterial e glicemia; limpeza de pele; manicure; corte de cabelo masculino; e assistência jurídica.

Já no sábado (26), a partir das 11h, haverá o sorteio de dois carrinhos cheios de produtos da agricultura familiar. O sorteio é válido para todos os clientes que realizaram compras na Cecaf durante o mês de julho. E a cada R$ 10 em compras durante o evento, em qualquer banca, ou R$ 20 nos boxes, o consumidor ganha um cupom para concorrer aos prêmios.

“Só neste primeiro semestre de 2025, a gente já vendeu mais de dois milhões de produtos e mais de 500 mil quilos de alimentos. Produtos de qualidade e com melhor preço para a população. São 85 famílias cadastradas, que conseguem comercializar e escoar seus produtos. E a Cecaf é o principal ponto que eles conseguem fazer isso, gerando renda para as suas famílias. Então, parabenizo os agricultores pelo seu dia e a todos que fazem parte da Cecaf”, afirmou o diretor da Central de Comercialização da Agricultura Familiar, Roberto do Nascimento Filho.

A comerciante Cleide Rodrigues da Silva, que participa da Cecaf há 10 anos, destacou mudanças e melhorias realizadas ao longo desta década, deixando o espaço cada vez melhor para os consumidores e agricultores. “Nos últimos anos, até aumentou as nossas vendas, devido ao apoio e estrutura que recebemos da Prefeitura. Está muito boa a nossa feira! A Cecaf é nota 10 e está de parabéns, uma feira maravilhosa”, declarou.

Os clientes da Cecaf elogiam a qualidade, variedade e preços dos produtos. Um deles é Gerson Ribeiro, que é vizinho e faz compras no local desde a inauguração. “Além da comodidade, os produtos são de qualidade. E o atendimento também faz a diferença, porque a gente cria vínculos com os agricultores que trazem os produtos. E eles até barateiam um pouco mais o preço para nós que moramos perto e somos clientes antigos. Nesta semana baixaram ainda mais! Todos os produtos que eu comprei hoje tinham diminuído o valor. Isso é importante também porque atrai mais as pessoas”, disse.

Já a consumidora Sueli Araújo, residente em Mangabeira, viu uma matéria sobre a Cecaf na televisão, hoje pela manhã, e veio conhecer, comprar frutas e verduras sem agrotóxico, e concorrer ao sorteio do próximo sábado. “Preferi vir aqui, comprar frutas e verduras direto do agricultor, e gostei demais! As frutas são todas novinhas e o atendimento é muito bom. Já coloquei o papelzinho para concorrer ao sorteio e ganhar”, destacou.

Serviço – As tradicionais feiras da agricultura familiar da Cecaf acontecem semanalmente, nas quintas e sábados, das 5h às 12h. Nos outros dias da semana, apenas a parte administrativa e de atendimento ao público está disponível, das 6h às 14h.

Na Cecaf, é possível encontrar uma diversidade de produtos, como: raízes, frutas, verduras, ervas medicinais, pimentas raras, doces caseiros, bolos, pães integrais e sem lactose, molhos sem conservantes, tapioca, comidas típicas e regionais, queijos, pescado, carnes, entre outros. Tudo comercializado a preços acessíveis, por agricultores familiares. Os consumidores também podem se deliciar com alimentos e refeições prontas, para café da manhã, lanche e almoço, com opções de comida regional, caldinhos, entre outros.