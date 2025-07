Operação Integrada de segurança e limpeza recolhe 64 toneladas de inservíveis no Jardim Nápoli – Agência de Notícias

Fotos: Sesu

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretárias de Segurança Urbana (Sesu) com a Guarda Civil Municipal (GCM), de Cidadania (Secid), de Serviços Públicos e Obras (Serpo), de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, mais equipes do programa “HumanizAção” e do Serviço de Obras Sociais (SOS) realizaram, nesta terça-feira (22), mais uma Operação Integrada de segurança e limpeza, desta vez, no Jardim Nápoli, Zona Norte da cidade. Na região, foram recolhidos 64 toneladas de entulhos

A iniciativa visa coibir a criminalidade e eventuais irregularidades administrativas, bem como fazer abordagens sociais e o mapeamento de pessoas em situação de rua.

Na operação, foram mobilizadas três viaturas da GCM e uma da fiscalização, dois caminhões, uma van do “HumanizAção”, uma do Serviço de Obras Sociais (SOS) e duas retroescavadeira. Ao todo, quatro pessoas foram abordadas, às quais foram oferecidos atendimentos e acolhimento no SOS, porém, todas não aceitaram, mesmo com a perseverança das equipes especializadas de assistência social.

Uma equipe da Fiscalização de Limpeza de Terrenos Particulares, ligada à Seplan, esteve no bairro e vistoriou 27 terrenos particulares, sendo que, 12 deles, os proprietários foram autuados a providenciar a devida limpeza, de acordo com a Lei 8.381/2.008, Ainda, foram realizadas outras duas autuações, em reincidência, para o mesmo caso.

“Realizamos constantemente as operações integradas nos bairros voltados à segurança e serviços de zeladoria. Com isso, garantimos a segurança e o bem-estar dos moradores do Jardim Nápoli, assim como em outras regiões da cidade”, disse o secretário da Sesu, João Alberto Corrêa Maia.

Os munícipes podem acionar as forças de segurança, em caso de constatação de perturbação do sossego, eventos clandestinos ou outras irregularidades. O contato pode ser feito pelos telefones: 153 (GCM) e 190 (PM) ou, ainda, pelo site da Prefeitura (on-line), na Central de Atendimento ao Munícipe, 24h por dia, sete dias por semana: http://www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento.

Em relação ao “HumanizAção”, a população pode colaborar com as atividades do programa, informando os locais da cidade onde há pessoas em situação de rua, necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. Os contatos são pelo WhatsApp (15) 99666-2636, 24h por dia, ou pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS, e (15) 3212-6900, da Secretaria da Cidadania (Secid).