Ônibus da Saúde oferece atendimento exclusivo às mulheres em Nova Iguaçu a partir desta quarta-feira (23)

As iguaçuanas pediram e ele está de volta. A Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu (SEMUNI) retoma o atendimento no Ônibus da Saúde. Nele, elas poderão ter acesso a serviços gratuitos de aferição da pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido, encaminhamento médico para exames, vacinação, entre outros.

O primeiro dia do ônibus da Saúde da Mulher será nesta quarta-feira (23), na Praça do Céu, na Rua Cruzeiro do Sul, próximo ao nº 233, no bairro Jardim Paraíso. O atendimento será realizado das 9h às 13h. No sábado (26), o veículo estará estacionado na Associação Geral dos Agricultores, na Avenida Mutirão, na altura do nº 1000, em Campo Alegre.

No mês de agosto, o Ônibus da Saúde vai visitar mais três bairros. No dia 9, será a vez das moradoras do Km 32 receberem atendimento perto de casa, no Campo do Grêmio, na Rua Elias Persiano, nº 27. Uma semana depois, no dia 16, a ação ocorrerá no Conjunto Residencial Mônaco, na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 11.170, no Ipiranga. Já no dia 30, ele irá ao Conjunto Valverde, na Rua Conde de Aljezur, no bairro Valverde. O ônibus voltará ao bairro Ipiranga no dia 13 de setembro, desta vez no Residencial Villa Toscana, na Rua Nordeste.