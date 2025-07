Marambaia Ecocriativa promove observação de aves e valoriza saberes populares em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Unindo educação ambiental, economia criativa e os saberes tradicionais da população local, o projeto Marambaia Ecocriativa iniciou uma série de encontros voltados à prática da observação de aves na região da Grande Marambaia, em Bonito.

A iniciativa faz parte do Movimento de Economia Criativa e é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo, a Prefeitura de Bonito, o Sebrae e outras instituições. O projeto tem como foco envolver a comunidade na valorização da biodiversidade e da cultura regional, promovendo uma conexão direta entre natureza e saberes populares.

Os encontros contam com a participação de moradores atendidos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Marambaia, mas são abertos a todos os interessados. As próximas atividades estão marcadas para os dias 25 e 30 de julho.

Durante as ações, os participantes têm a oportunidade de aprender sobre a prática do birdwatching (observação de aves), seus benefícios para o bem-estar e saúde mental, além das oportunidades de geração de renda associadas ao ecoturismo. A programação inclui o uso de binóculos, acesso a livros e materiais educativos sobre a avifauna local, além de rodas de conversa onde moradores compartilham histórias e conhecimentos sobre as aves da região.

A trilha urbana de observação de aves proposta pelo projeto também busca valorizar os espaços públicos e estimular a ciência cidadã, aproximando o conhecimento popular da pesquisa científica. A educação ambiental é um dos pilares da iniciativa, reforçando a importância da conscientização ecológica e do uso sustentável dos recursos naturais.

O projeto prevê novos encontros nas próximas semanas e agradece o apoio do CRAS e dos voluntários envolvidos, fundamentais para o sucesso das atividades.