Judô e vôlei feminino brasileiros faturam bronze nos JMU na Alemanha

O Brasil conquistou mais duas medalhas de bronze nesta quarta-feira (23) nos Jogos Mundiais Universitários (JMU) 2025. No dia de abertura das competições do judô, na cidade de Essen, no oeste da Alemanha, Henrique Gusmão faturou a primeira medalha brasileira na modalidade. Ele enfrentou o cipriano Petros Christodoulides e venceu por um waza-ari a luta por medalha na categoria dos 66 quilos. O brasileiro havia perdido anteriormente para o russo Abrek Naguchev nas quartas de final, e antes de disputar o bronze, venceu o francês Simon Lesauvage.

“Foi um nível alto aqui. De todos que estavam no pódio, eu era o único que ainda não tinha uma medalha em Grand Slam. Participar de uma competição assim me dá experiência e confiança para continuar lutando por cada vez mais”, pontuou Henrique Gusmão.

O outro bronze do dia foi conquistado em Berlim. O vôlei feminino derrotou a Alemanha por 3 sets a 1 (25/23, 21/25, 25-15 e 25/23). A equipe brasileira havia perdido a semifinal para o Japão, que acabou com a medalha de prata. O ouro foi para a Itália, que venceu as japonesas por 3 sets a 1.

Ainda nos esportes coletivos, o basquete brasileiro segue firme na luta pelo título. Vitória nas quartas de final sobre a Coreia do Sul por 99 a 73. O jogo foi difícil no primeiro tempo, com os brasileiros terminando atrás no placar (22 a 20) no quarto inicial. A partir do terceiro a equipe se acertou em quadra e começou a abrir vantagem. Raphael Rachel ressaltou que, apesar da vantagem, o jogo não foi fácil.

“A gente sabia que eles eram muito rápidos e que arriscariam muito o chute de três. No início do jogo a gente teve um pouco de dificuldade na defesa, mas a partir do segundo tempo nós nos acertamos e conseguimos a vantagem”, analisou o atleta universitário.

O Brasil vai enfrentar a Alemanha na semifinal. Os donos da casa eliminaram a Romênia por 78 a 62. O jogo está marcado para esta quinta (24), às 12h30min (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online (streaming) no canal oficial da Federação Internacional do Esporte Universitário (Fisu, na sigla em inglês).

"Sabemos que vai ter torcida contra, mas estamos acostumados com pressão. Agora precisamos descansar, estudar o adversário para entrar bem amanhã e conseguir uma vaga na final", projetou Raphael Rachel.

O Brasil ocupa a 19ª posição no quadro geral de medalhas, com uma medalha de ouro, uma de prata e cinco de bronze.

* Maurício Costa viajgou à Alemanha a convite da CBDU.