“HumanizAção Inverno” acolhe 17 pessoas em situação de rua nesta quarta-feira (23) – Agência de Notícias

Em parceria com o SENAI e SEBRAE, o Qualifica Guará disponibilizará 16 vagas para o curso “Pintura e Pequenos Reparos em Edificações”. As aulas serão realizadas todas as segundas e quartas-feiras de 05/06 a 12/07 das 18h30 às 22h30 As inscrições serão realizadas presencialmente no Qualifica Guará das 9h00 às 21h, na Rua Santa Clara, […]