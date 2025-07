Governo de MS apresenta PPP do Hospital Regional a potenciais investidores na B3 em São Paulo

Com foco na construção de uma nova arquitetura da saúde, o Governo de Mato Grosso do Sul apresentou nesta quinta-feira (24) o projeto de PPP (Parceria Público-Privada) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) aos potenciais investidores, que poderão ser futuros parceiros neste empreendimento. O evento foi realizado na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), em São Paulo.

O Roadshow sobre o Hospital Regional teve como objetivo esclarecer dúvidas, explicar os principais pontos dos projetos e oferecer as devidas informações a estes investidores durante sessão pública, buscando atrair recursos para esta grande proposta, que vai alavancar a saúde pública do Estado.

“É um trabalho longo, aprofundado, extremamente cuidadoso para algo tão complexo. A expectativa é que a gente venha para B3 ainda este ano, provavelmente em dezembro para colocar o projeto ao mercado. Agora estamos nesta fase de estruturação, reuniões para esclarecer as dúvidas, dando muita transparência, para que depois tenha a audiência pública, lançamento do edital e posteriormente o leilão, com a previsão de assinatura do contrato em março de 2026″, afirmou o governador.

Riedel destacou que Mato Grosso do Sul está construindo um modelo de saúde moderna e efetiva. “Teremos a construção do novo bloco do hospital, com prazo total de conclusão de 30 meses de conclusão do novo prédio. Vai praticamente aumentar em 60% o número de leitos e depois ter a recuperação do bloco antigo. Para a população o objetivo é oferecer um melhor atendimento, equipamentos de última geração, outro ambiente, nível de qualidade, sendo SUS e gratuito à população”.

Projeto

A proposta da PPP do HRMS tem como objeto a construção de um prédio anexo e a reforma dos edifícios atuais e a transferência dos serviços não ligados à assistência médico-hospitalar, por meio de concessão administrativa no período de 30 anos, com investimentos privados que alcançam R$ 952 milhões em reformas e construção e 4,7 bilhões na operação de serviços de apoio ao longo do período de contrato.

Além modernizar a estrutura e ampliar a capacidade de atendimento, a concessão permitirá ao Poder Público focar em administrar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população sul-mato-grossense.

“O HRMS é o maior hospital público do Estado. Ele vai contemplar as mesmas especialidades, buscando uma evolução na estrutura física, com ampliação do prédio que vai contemplar as necessidades do Estado, em especial de Campo Grande. Elaboramos com muito carinho e zelo este projeto. Agora vamos em busca deste parceiro para nos ajudar neste investimento”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Marcelo Simões.

A secretária especial do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), Eliane Detoni, destacou durante evento que o projeto passou por inúmeras discussões e contribuições antes de ser apresentado aos futuros investidores.

“Um projeto robusto, bem estruturado, que contou com inúmeras reuniões e visitas. Sempre estivemos abertos para conversar com quem sabe, opera e executa, tendo inclusive 408 contribuições necessárias e relevantes, durante a fase de consulta pública. A ideia hoje trazer luz aos aspectos que sofreram maiores alterações”, ponderou Detoni.

O HRMS foi inaugurado em 1997 em Campo Grande, sendo uma instituição pública estadual vinculada à Funsau (Fundação Serviços de Saúde). Com uma área total de 90 mil m² e 32 mil m² de área construída, seu prédio principal possui 10 pavimentos. O hospital dispõe de 362 leitos e oferece atendimento em 46 especialidades médicas, sendo 100% voltado ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Também participaram do evento os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Rodrigo Perez (Segov), além da diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Divulgação B3