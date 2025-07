Gestão visita reformas das Unidades de Saúde do município – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última segunda-feira, 21, uma comitiva formada por representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou uma série de visitas técnicas a Unidades de Saúde que estão em obras no município.

A equipe, formada pelo engenheiro, diretor de gestão e orçamento, secretária e adjunta da saúde e o vice-prefeito de Ubatuba, realizou as visitas com o objetivo de acompanhar de perto o andamento das construções e reformas, além de assegurar que os espaços atenderão com excelência as necessidades da população.

“Nosso compromisso é com uma saúde digna, de qualidade e acessível. Acompanhar de perto essas obras é fundamental para garantir que cada detalhe atenda aos padrões técnicos, mas, principalmente, que ofereça conforto e acolhimento para a nossa população”, destacou a secretária de Saúde, Simone Brito.

Entre os pontos visitados estão a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Taquaral, cuja obra já se encontra em fase final; a unidade da Praia Dura e, ainda, a UPA Maranduba e o Centro de Referência Animal da região sul, com entrega prevista para o segundo semestre deste ano. A comitiva também percorreu os postos da Lagoinha e Sertão da Quina, fiscalizando detalhes de estrutura, acessibilidade e funcionalidade dos espaços.

O arquiteto Eloi Xavier apresentou os avanços de cada obra, discutindo soluções para eventuais adequações. “Ver essas obras saindo do papel e se transformando em equipamentos que vão beneficiar diretamente o cotidiano do cidadão é muito gratificante”, disse o arquiteto.

A visita técnica ainda permitiu que a equipe discutisse estratégias de otimização de serviços, alocação de equipes e cronogramas de entrega. Todas as unidades visitadas estão dentro do cronograma previsto.