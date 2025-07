Feira do Cordel tem literatura, música e declamações durante Festa das Neves

A Feira do Cordel é uma atração à parte durante todos os dias de programação da Festa das Neves, realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), no Parque Solon de Lucena. No espaço, haverá exposição e venda de exemplares de literatura de cordel, além de música e declamações de cordelistas.

“Nós estamos realizando a Feira de Cordel há alguns anos em nossas atividades. Trabalhamos com cordelistas, repentistas no São João, na Festa das Neves do ano passado, fizemos Feira de Cordel durante o ciclo junino no mês de maio e agora retornamos com essa atividade. É uma forma que temos de estimular e dar visibilidade à literatura popular de cordel”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A Paraíba, conforme observa o diretor, tem uma rica história dessa literatura. Por isso, a Prefeitura de João Pessoa abraça, acolhe e incorpora a literatura de cordel como parte de sua política de cultura no campo da literatura popular.

“Pela orientação do prefeito Cícero Lucena, trabalhamos sempre na perspectiva de acolher os cordelistas num projeto que é muito exitoso. E agora, na Festa das Neves, também será um sucesso seguramente. Estamos, inclusive, ampliando o alcance da nossa Feira de Cordel com convidados cordelistas de diversos municípios, não apenas de João Pessoa”, acrescenta Marcus Alves.

À frente da Feira do Cordel, a cordelista Claudete Gomes comemora a iniciativa que acontece há três anos na Festa das Neves. “É o local perfeito onde unimos a tradição da oralidade dos trovadores, dos poetas, dos cantadores que sempre foi tradicionalmente executada na rua, dando a visibilidade dentro de um festejo que é popular”, frisou.

Para ela, este é um momento de valorizar a cultura do cordel, dar visibilidade e agregar cada vez mais valor a essa tradição. “Quando se coloca um espaço adequado, dá a devida importância a esta cultura que não pode se perder e, no caso do cordel, que é uma literatura genuinamente paraibana”, destaca a cordelista.

Na Feira do Cordel vão acontecer declamações, música, exposição de cordéis, mas também serão expostos produtos artesanais específicos que enfocam a cadeia produtiva do cordel como xilogravura, trabalhos talhados na madeira, artesanatos específicos que trazem essa identidade.

Em 2025, o cordel já teve um espaço especial na programação realizada pela Funjope. Durante todo o mês de maio, a Feira do Cordel contou com a participação de vários artistas de outras cidades. Durante a Festa das Neves, também estarão cordelistas, músicos e poetas do interior do estado.

Participam os cordelistas Ana Lima (Pombal), Assis de Freitas (Sousa), Claudete Gomes (João Pessoa), Eduardo Nasc (Itabaiana), Leonardo Leal/Mané Gostoso (Floresta-PE/Juazeiro-BA), Robson Jampa (João Pessoa), Poetas da Sociedade Zé da Luz (Bananeiras).

O músico Roberto Ferreira musicaliza a apresentação de seu filho Luís Felipe, de 8 anos, que é cordelista (João Pessoa). Já Vera Adelino (São Miguel de Taipu), é cantora e cordelista.

Para Claudete Gomes, as expectativas são as melhores possíveis. “A Festa das Neves tem um público enorme. Nós estaremos próximos ao monumento Pedra do Reino, junto ao Palco Cultura Popular. Estamos com grande expectativa de vendas, grandes perspectivas”, ressalta.

A cordelista acrescenta que a Festa das Neves dá grande visibilidade para a exposição e venda, mas também para que ocorram intercâmbios, ampliando o público e fazendo com que mais pessoas conheçam esse gênero literário que é genuinamente paraibano. “Estou muito honrada de estar à frente, este ano, como representante”, concluiu.

A programação completa da Festa das Neves 2025 pode ser conferida neste link.