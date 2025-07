Exposição no Jardim Botânico de Sorocaba reunirá obras de ceramistas paulistas – Agência de Notícias

Durante todo o mês de agosto, a população sorocabana poderá conferir gratuitamente a exposição “Colcha de Retalhos”, com obras de seis ceramistas paulistas do Coletivo InVento, e curadoria de Odair Jorge Demarchi, no Palacete de Cristal do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. A vernissage será realizada no dia 1º de agosto, às 20h. A entrada é gratuita e aberta a todos.

Realizada com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), o objetivo da iniciativa é revelar a riqueza das técnicas cerâmicas e a diversidade poética de seus integrantes.

Uma das atrações é a obra coletiva “Colcha de Retalhos”, criada pelos ceramistas Ana Paladino, Fabio Cristofoletti, Fernando Gevartosky, Josi Lazarini, Silmara Benetton e Vera Simonetti, com cerca de 700 peças feitas à mão, organizadas em um painel que soma aproximadamente 6 metros quadrados. Para a criação, cada artista resgatou, em suas memórias afetivas, a imagem simbólica da colcha de retalhos.

A escolha pelo tema não é aleatória: dialoga diretamente com a história e o espírito do grupo InVento, fundado em Piracicaba, em 2013. Desde sua criação, o coletivo se mantém de forma independente, sustentado pela colaboração, criatividade e pelo impulso coletivo de seus integrantes. A colcha, assim, torna-se símbolo da própria história do grupo: feita de fragmentos singulares, unidos pela mesma matéria-prima — o barro, que carrega a potência de ser resistente e ao mesmo tempo modelável.

Cada um dos ceramistas também produziu uma peça individual de tema livre, utilizando a mesma técnica presente em seus fragmentos da colcha. Alguns trabalhos são marcados pelo intimismo e pela autobiografia, enquanto outras abordam temas mais universais, como mitologia grega e diversidade botânica, ou sociais, como a realidade dos refugiados.

“Colcha de Retalhos” poderá ser conferida até o dia 31 de agosto, de terça a domingo, das 9h às 17h. O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].