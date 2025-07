Esporte e ancestralidade se encontram nas ondas de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ubatuba realiza um intercâmbio esportivo no projeto “Essência: Nosso Esporte”, que propõe unir a prática esportiva à valorização das culturas quilombola, indígena, caiçara e de bairros afastados do centro urbano.

A ação se estende até dezembro de 2025, com atividades desenvolvidas em conjunto com as comunidades participantes. Essa semana, o projeto inclui uma vivência de surfe com a Aldeia Boa Vista, no Perequê-Açu, que será posteriormente levada para Itamambuca.

O objetivo é promover o intercâmbio cultural e fortalecer o protagonismo dessas populações por meio do esporte, incentivando a saúde, o bem-estar e a inclusão social.

“O esporte tem o poder de unir e transformar. Com esse projeto, queremos garantir que todas as comunidades se sintam representadas e participem ativamente da vida esportiva da cidade, respeitando suas culturas e tradições”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

Nesta semana, o projeto estará presente na Praia de Itamambuca, acompanhando o Dream Tour – Campeonato Brasileiro de Surfe Profissional, que reúne os principais nomes do surfe nacional.