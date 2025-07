Escola Cônego Mathias Freire lança biblioteca móvel em formato de abóbora para incentivar a leitura

A Escola Cônego Mathias Freire, localizada no bairro da Torre, lançou, nesta quarta-feira (23), mais uma ação de incentivo à leitura – a ‘Biblioteca Móvel’. O projeto consiste em uma carruagem, no formato de uma abóbora, que guarda livros infantis e tem a altura das crianças. O objetivo é que a estrutura possa entrar nas salas de aula, aproximando os livros dos alunos de forma criativa e acessível.

A diretora da escola, Luciene Alves, contou que os alunos já frequentavam a biblioteca com regularidade. Mas a direção queria estimular ainda mais a interação das crianças com o mundo da leitura. Foi então que ela pensou em um carrinho que tivesse características de um conto de fadas.

“Inicialmente eu imaginei algo em que as crianças pudessem ficar lendo dentro da estrutura. Mas o arquiteto Antônio Moreira, que projetou a carruagem, lembrou que se o equipamento fosse grande demais, ele não passaria pelas portas e não conseguiria entrar nas salas de aulas. E ser uma biblioteca itinerante era o mais importante para o projeto”, revelou a diretora.

A professora Solange Duarte, que atua na biblioteca da escola, preparou uma contação de história especial para o lançamento da ‘carruagem literária’. E no ápice da história, o carrinho em formato de abóbora foi apresentado para um pátio lotado de crianças.

O aluno Davi Eduardo, de 10 anos, que está no 5º ano do Ensino Fundamental, era uma das crianças que estava na plateia. “Chamou muito minha atenção quando eu vi o carrinho chegando. Achei bem diferente. Eu gosto muito de ler. Espero encontrar meu livro favorito, do ‘Gato de Botas’”, contou.

O arquiteto Antônio Moreira, que projetou a carruagem, participou do lançamento da ‘carruagem literária’ e contou que ficou muito entusiasmado em executar a estrutura. “Ver esse projeto ganhar vida é uma alegria imensa. É um filho que nasce para levar conhecimento e estímulo para essas crianças vencerem as barreiras sociais”, destacou.

A Escola Cônego Mathias Freire é referência em aprendizagem, sendo vencedora da edição de 2024 do programa Alfabetiza Mais Paraíba. A estrutura lúdica da biblioteca móvel foi executada com recursos dessa premiação.