Esclarecimento sobre o Festival da Truta! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

🎣 Esclarecimento sobre o Festival da Truta!

Foi realizada, nesta quarta-feira (23), uma reunião de organização para o lançamento do Festival da Truta 2025. O encontro ocorreu na sede da Secretaria de Turismo e contou com a presença de representantes da Prefeitura de Guaratinguetá, organizadores do evento, proprietários de restaurantes e pousadas do Gomeral.

Um dos principais temas foi esclarecer à sociedade que a mudança da data do festival se deu por solicitação dos restaurantes envolvidos e da Associação do Gomeral, em virtude da entressafra da truta — fato que encareceria a compra da matéria-prima e geraria um acréscimo significativo nos valores praticados no evento.

Atendendo à solicitação dos organizadores, a Prefeitura apoiou o pedido de alteração de data e ofereceu todo apoio e suporte, com o objetivo de proporcionar uma experiência ainda melhor ao público, valorizando a gastronomia local e fortalecendo o turismo da nossa cidade.

📅 O festival será realizado em setembro, no fim de semana do feriado de 7 de setembro.

Ficou agendada a data para o lançamento oficial do Festival da Truta, que será divulgada em breve, junto com a programação e as atrações do evento!

🐟 Aguardem!

📍 O Festival da Truta é uma iniciativa que celebra a culinária regional e movimenta a economia e o setor turístico de Guaratinguetá.