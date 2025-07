Em dez anos, frota de motocicletas cresce 42% no país

Posted on

Por MRNews Renata do BBB25: Conheça o apartamento simples onde a campeã viveu no Ceará antes da fama A trajetória de Renata, vencedora do BBB25, emocionou o Brasil não apenas por sua participação cativante no reality, mas também pela história de vida repleta de simplicidade, afeto e superação. Em entrevista ao portal Gshow, dona Eulália, […]