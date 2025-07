Dream Tour entra na reta decisiva em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Praia de Itamambuca foi novamente palco de grandes emoções nesta quinta-feira, 24, durante o terceiro dia do CBSurf Dream Tour em Ubatuba. A competição seguiu com a repescagem e a terceira fase do campeonato, ambas em baterias homem a homem e em formato eliminatório.

Mesmo com as ondas mantendo o mesmo padrão da véspera, os atletas elevaram o nível das apresentações. Destaque para o potiguar Mateus Sena, que logo na primeira bateria do dia arrancou aplausos com uma atuação explosiva. Com manobras potentes de frontside e um aéreo full rotation, Sena recebeu nota 9,00, a maior do evento até o momento. Na sequência, somou 7,67 pontos em outra onda e encerrou a bateria com impressionantes 16,67 pontos, superando os recordes do ubatubense Weslley Dantas, que havia somado 13,50 na terça-feira. O feito foi ainda mais marcante por ter sido contra o campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirinho.

No feminino, quem brilhou foi Juliana dos Santos, atual campeã brasileira. A surfista cearense dominou as direitas de Itamambuca com um backside afiado e muita segurança. Suas notas — 7,57 e 6,00 — totalizaram 13,57 pontos, superando inclusive os melhores índices masculinos do dia anterior.

“Estou feliz de ter conseguido extrair o melhor de mim e tenho muito mais para mostrar ainda. Antes do evento, eu tava treinando com o Binho (Nunes), que é um mestre. A gente vem trabalhando para consertar os erros e fiquei feliz de ter feito uma boa bateria”, declarou Juliana após a vitória.

Fase 3 Masculina — Baterias Eliminatórias

Formato: o vencedor avança às oitavas de final; o segundo colocado termina em 17º lugar, recebe 2.000 pontos no ranking e R$ 4.000,00.

Bateria 1 — Mateus Sena (RN) x Wallace Vasco (SC)

Bateria 2 — Ryan Kainalo (SP) x Amando Tenório (AL)

Bateria 3 — Vitor Ferreira (RJ) x Fabricio Bulhões (BA)

Bateria 4 — Alex Ribeiro (SP) x José Francisco (SC)

Bateria 5 — Gabriel Klaussner (SP) x Luel Felipe (PE)

Bateria 6 — Daniel Adisaka (SP) x Giovani Pontes (SP)

Bateria 7 — Alan Donato (PE) x Glauciano Rodrigues (CE)

Bateria 8 — Yage Araújo (BA) x Weslley Dantas (SP)

Bateria 9 — Douglas Silva (PE) x Wiggolly Dantas (SP)

Bateria 10 — Krystian Kymerson (ES) x Renan Pulga (SP)

Bateria 11 — Alan Jhones (RN) x Gabriel André (SP)

Bateria 12 — Artur Silva (CE) x Caio Costa (SP)

Bateria 13 — Jadson André (RN) x Luan Carvalho (SP)

Bateria 14 — Rafael Venuto (CE) x Rickson Falcão (RJ)

Bateria 15 — Cauã Gonçalves (SP) x Caua Costa (RJ)

Bateria 16 — Marcos Correa (SP) x Leo Andrade (ES)

Oitavas de Final – Feminino

Baterias de 30 minutos

1ª colocada avança às quartas de final;

2ª colocada: 9º lugar geral, 3.600 pontos no ranking e R$ 6.000,00

Bateria 01 — Silvana Lima (CE) x Mariana Areno (RJ)

Bateria 02 — Diana Cristina (PB) x Sophia Gonçalves (SP)

Bateria 03 — Nathalie Martins (PR) x Potira Castaman (SC)

Bateria 04 — Juliana dos Santos (CE) x Kiany Hyakutake (SC)

Bateria 05 — Laura Raupp (SC) x Carol Bastides (SP)

Bateria 06 — Kemily Sampaio (SP) x Analu Silva (PB)

Bateria 07 — Larissa dos Santos (CE) x Yanca Costa (RJ)

Bateria 08 — Monik Santos (PE) x Julia Nicanor (SP)