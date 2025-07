Controladoria Geral do Município de Sorocaba recebe a visita da secretária e de equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo

Fotos: Rose Campos/Secom

A Controladoria Geral do Município recebeu, na tarde desta quinta-feira (24), uma equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo. O grupo, formado pela secretária da pasta e outros servidores, veio até Sorocaba no intuito de conhecer o trabalho realizado pelo nosso município e troca de experiências em seus âmbitos de atuação.

A reunião aconteceu no gabinete da pasta, no 4º andar do Paço Municipal, onde funciona a Controladoria Geral do Município, sendo que os visitantes foram recebidos pelo controlador-geral em exercício, Leonardo Nascimento e outros servidores da pasta. Foram discutidos diversos aspectos em comum do trabalho executado por ambas as equipes.

Eliana Gomes, secretária municipal de Assistência Social da cidade de São Paulo, resumiu a relevância desse encontro. “O município de São Paulo fez aquisição do sistema, no último semestre de 2024, e nós, ao assumirmos a pasta, deparamos com algumas dificuldades na prestação de contas. E nosso fornecedor informou que, em Sorocaba, o sistema funciona com excelência. Então, viemos aqui conhecer. Tivemos uma reunião extremamente produtiva, quando pudemos verificar as nossas deficiências e vamos fazer a correção”, afirmou a secretária.

“Estamos realizando um importante intercâmbio institucional, compartilhando experiências em relação às melhores práticas de gestão envolvendo as parcerias com o terceiro setor, especialmente quanto à celebração dos ajustes e à necessária prestação de contas, elementos essenciais para garantir a transparência e eficiência das contratações. Essa troca de saberes é altamente positiva para ambas as administrações, particularmente no âmbito da assistência social, setor estratégico para o desenvolvimento de políticas públicas para a sociedade”, destaca Leonardo.

A visita dos servidores municipais da capital se segue a vários outros encontros profissionais que Sorocaba tem protagonizado. “Sorocaba tem sido procurada por diversas secretarias de outros municípios, o que demonstra o reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido. Desde o início da gestão, temos atuado de forma sistemática para estabelecer regras claras e objetivas no tocante à prestação de contas, de modo que todos os procedimentos estejam devidamente alinhados às boas práticas administrativas. Nosso objetivo é assegurar que a entidade contratada execute fielmente os serviços pactuados, entregando bens e serviços à população e possa prestar contas de forma transparente e conforme os parâmetros exigidos pela administração pública”, conclui o controlador-geral em exercício.

Também participaram da reunião os assessores de gabinete da Secretaria de São Paulo, Augusto Fernandes Neves e Caian Mangifesti e a coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Parcerias (CGPar), Erika Ribeiro.