Comlurb inaugura o Ecoponto São Tomé, em Santa Cruz – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Já são 68 ecopontos instalados desde 2022 em todas as regiões da cidade – Divulgação

A Comlurb inaugurou, nesta quinta-feira (24/7), o Ecoponto São Tomé, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Na terça-feira (22/7), já havia sido lançado o Ecoponto Campo Grande, localizado na Avenida Maria Teresa. Os dois espaços contam com uma caixa compactadora de 15m³ para lixo domiciliar e duas caixas menores para entulho, galhadas e bens inservíveis. O gari Renato Sorriso e o grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que cantam músicas de conscientização sobre o descarte correto de resíduos, participaram dos eventos. Com as inaugurações, a Comlurb passa a contar com 68 ecopontos instalados desde 2022 em todas as regiões da cidade.

Os dois ecopontos funcionam diariamente das 6h às 18h. Além desses, a Comlurb já lançou este ano mais cinco ecopontos: São Carlos, no Estácio; Vila dos Sonhos, no Caju; Biquinha, no Vidigal; Jupará, na Mangueira; e Conjunto Habitacional Bandeirantes, na região de Barra/Jacarepaguá. Os locais escolhidos para a instalação de ecopontos são especialmente comunidades e regiões que registram mais áreas críticas de descarte irregular. Os ecopontos ajudam na ordenação dos resíduos e no controle de vetores, trazendo mais qualidade de vida aos moradores e melhoria da saúde pública.