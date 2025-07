Cícero Lucena entrega caminhão e equipamentos para fortalecer a agricultura familiar em João Pessoa

Como parte da programação da Semana da Agricultura Familiar, o prefeito Cícero Lucena realizou, nesta quarta-feira (23), a entrega de um caminhão e um kit voltado à mandiocultura. O kit é composto por duas máquinas específicas para o cultivo e a colheita da mandioca, que irão beneficiar diretamente os produtores rurais da Capital.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos federais, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Mersinho Lucena, e foram entregues durante uma solenidade realizada no Parque Parahyba I, no bairro do Bessa, que contou com feira, comercialização de diversos produtos, a exemplo de artesanato tipicamente paraibano.

“Embora João Pessoa não se destaque pela grande extensão agrícola, possui importantes núcleos de produção e agricultura familiar, nos quais a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município desempenha um papel relevante. Os equipamentos fornecidos certamente contribuirão para aumentar a capacidade produtiva, gerar mais renda e promover a distribuição de recursos”, afirmou o prefeito.

Mersinho Lucena justificou a destinação dos recursos na ordem de R$ 650 mil para viabilizar a aquisição dos equipamentos como medida importante para incentivar a atividade agrícola em João Pessoa, reconhecendo o papel das associações e comunidades. “É possível incentivar a Capital a adquirir equipamentos para disponibilizá-los para associações e organizações não governamentais, a fim de que estas possam colher e beneficiar seus produtos”, iniciou o deputado.

“Além de atender a programas governamentais como o da merenda escolar, esses produtos podem ser comercializados na iniciativa privada. Essa iniciativa visa aumentar a renda dos produtores, promover benefícios sociais e garantir a permanência das famílias em suas terras, perpetuando a cultura do cultivo, essencial para a preservação das tradições da Capital e de toda a Paraíba”, complementou Mersinho.

Política pública – Quem coloca em prática as políticas de fortalecimento da agricultura familiar é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). No tocante aos equipamentos adquiridos, o secretário da Pasta, Bruno Farias, disse que eles aumentarão a produção e abrirão oportunidades para o beneficiamento de produtos, como a mandioca.

“Dessa forma, os produtores não apenas comercializarão a mandioca in natura, mas também seus derivados, como a farinha. Isso agregará valor aos seus negócios, incrementando a lucratividade e, consequentemente, contribuindo para a subsistência, além de gerar emprego e renda”, destacou o secretário.

Cinturão verde – A Prefeitura desenvolve um trabalho amplo no chamado ‘Cinturão Verde’, segundo Bruno Farias. Ele está presente, especialmente nas áreas periféricas, nas regiões de Gramame, Ponta de Gramame, Barra de Gramame, Engenho Velho, Paratibe e Praia do Sol, onde a agricultura familiar se destaca.

“A Prefeitura apoia 350 famílias de agricultores e produtores em toda a cadeia produtiva, desde o preparo e cultivo da terra até a distribuição e comercialização dos alimentos. A estrutura das feiras de agricultura familiar, por exemplo, é totalmente subsidiada pela Prefeitura, isentando os produtores de custos. O transporte para as feiras também é financiado pela Prefeitura de João Pessoa”, detalhou o secretário.

As comunidades beneficiadas pelos equipamentos serão em Gramame e Mangabeira. Entre os agricultores, nesta Semana da Agricultura Familiar, o sentimento é de gratidão pelo apoio de poder cultivar e comercializar os produtos com o apoio da Prefeitura. “Sem esse suporte a gente não teria capacidade de ter uma renda, de chegar a diversos lugares. Esse programa faz a diferença na vida de muita gente, e a gente celebra cada oportunidade de ganhar dinheiro nas feiras”, agradeceu Ana Júlia – que faz parte de uma associação no bairro de Gramame.