CET-Rio monta esquema de trânsito para jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O entorno do Estádio Nilton Santos terá interdições para o jogo do Botafogo – Arquivo/Prefeitura do Rio

A CET-Rio realizará uma operação de trânsito, neste sábado (26/7), para o jogo entre Botafogo e Corinthians, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 15h30 haverá interdição ao tráfego de veículos na região.

A operação contará com agentes da CET-Rio e apoiadores, veículos operacionais e motocicletas, que estarão empenhados em prol da segurança viária, fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, como também na orientação aos pedestres, torcedores e motoristas.

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR) vão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

Interdições

Das 15h30 às 22h30

– Rua Dr. Padilha, entre a Rua Arquias Cordeiro e a Rua das Oficinas

Das 20h às 22h30

– Rua Dr. Padilha, entre a Rua Piauí e a Rua das Oficinas

Desvio ao acesso à Linha Amarela, sentido Avenida Brasil

– Das 15h30 às 23h30

O acesso à Linha Amarela, sentido Avenida Brasil/Fundão, poderá ser realizado pela Rua das Oficinas, a partir do cruzamento com a Rua José dos Reis, sob o Viaduto Jornalista Armando Nogueira.

Moradores do entorno

O acesso dos veículos de moradores das imediações do estádio será feito mediante apresentação do comprovante de residência.