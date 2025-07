Capital Moto Week deve reunir 800 mil pessoas a partir desta quinta

Por MRNews



Brasília deve receber, a partir desta quinta-feira (24), 1,8 mil motoclubes do Brasil e do mundo para o maior festival de motos e rock da América Latina, o Capital Moto Week. O evento segue até dia 2 de agosto com mais de 100 shows e uma programação voltada à cultura do motociclismo.

Segundo o organizador do Capital Moto Week, Pedro Afonso Franco, o evento deve atrair cerca de 800 mil pessoas. A abertura, nesta quinta-feira, ficará por conta do grupo Biquini Cavadão. Na sexta (25), tocam os Paralamas do Sucesso e, no sábado (26), a banda Capital Inicial. Samuel Rosa canta no domingo (27), Dia Nacional do Motociclista. Também estão previstos shows de Angra, Lobão, Cidade Negra, Charlie Brown Jr. e Detonautas. Na cota internacional, o show fica por conta da banda canadense Magic.

Além de espaços para o público infantil, na área chamada Vila do Bem serão oferecidos serviços gratuitos ao público durante a semana como atividades culturais, educativas, oficinas profissionalizantes e vacinação. No espaço Lady Bikers, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mulheres empreendedoras vão expor suas marcas e serviços ao público do festival, desde artesãs até tatuadoras.

Pesquisa identifica 20,5 milhões de brasileiros sem acesso à internet

Moraes decide não prender Bolsonaro por descumprimento de cautelar

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com os organizadores, o festival é um dos poucos no Brasil certificados como Lixo Zero e zero em emissões de carbono, integrando iniciativas de inclusão, diversidade e sustentabilidade.

As informações completas do evento e informações sobre ingressos estão no site www.capitalmotoweek.com.br.

Mortes intencionais caem 5,4% no país em 2024; feminicídios sobem 19%

Desfile das escolas do Rio terá 18 jurados a mais no carnaval de 2026