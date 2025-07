Alison “Mamute” anuncia despedida no final da temporada no RJ

Campeão olímpico de vôlei de praia na Rio 2016 e prata em Londres 2012, Alison Cerutti, conhecido como Mamute, anunciou nesta quinta-feira (24), que se despedirá das quadras de areia no final da temporada. O atleta capixaba, de 39 anos, usou as redes sociais para comunicar a decisão. Para encerrar seus 20 anos de carreira, Mamute escolheu a praia de Copacabana, mesmo local onde conquistou o ouro olímpico, onde ocorrerá em outubro a etapa carioca do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Ele competirá em dupla com o baiano Juca.

“É um lugar muito especial para mim. Copacabana é o ‘Maracanã’ do vôlei de praia. Em Copacabana eu disputei alguns dos campeonatos mais importantes da minha carreira, em Copacabana conquistamos a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Mas ainda falta muito, quero fazer bons campeonatos, aproveitar ao máximo esse tempo que ainda tenho como profissional” diz parte do vídeo publicado por Mamute em sua conta no Instagram.

O primeiro pódio olímpico de Alison foi em parceria com Emanuel, nos Jogos de Londres, quando conquistaram a prata. Quatro anos depois, na Rio 2016, o capixaba arrematou o ouro em parceria com Bruno Schmidt.

“Tudo tem um começo e um fim. Aquela medalha em 2016 não era só minha, mas do Brasil inteiro. Fui muito feliz, muito mais do que imaginei. Obrigado, vôlei de praia, você me deu tudo e eu te dei tudo de mim”, afirmou Mamute.

Na coleção de títulos de Alison, está o bicampeonato mundial (2011 e 2015) e o tri no circuito mundial (2011, 2015 e 2016). No Circuito Brasileiro, Alison também foi campeão em 2011, 2015 e 2016.

“Sou realizado não só pelas conquistas, mas pelas amizades, experiências e aprendizados. Agradeço à minha família, amigos, técnicos, parceiros, à CBV, ao COB, aos patrocinadores e fãs. Obrigado por me ajudarem a ser quem eu sou”, concluiu o atleta, nascido em Cachoeiro do Itapemirim (ES).

Alison despertou para o vôlei aos 11 anos, quando a família se mudou para Vitória. Quatro anos depois, ele já se destacava no torneio estadual. A partir de 2005, inspirado pela dupla Ricardo e Emanuel, campeão olímpica nos Jogos de Atenas, Mamute abraçou o vôlei de praia. De lá para cá, foram mais de mil vitórias e 136 pódios conquistados em competições nacionais e internacionais.

No último fim de semana, Alison competiu na etapa de Cuiabá (MT) do Circuito Brasileiro. Nos próximos dias, o atleta embarca para os Estados Unidos, onde disputará os torneios do Circuito Americano, até retornar em outubro para a despedida no Rio de Janeiro.