O chefe do Comando Conjunto do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste (CCOp/CMO), general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, se reuniu na tarde desta quinta-feira (4) com o governador do Estado, Eduardo Riedel. Acompanhado de generais que compõem o Estado-Maior do CMO e do comandante da Base Aérea de Campo […]